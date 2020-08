JAKARTA – Perdana Menteri Australia, Scott Morrison menyampaikan ucapan selamat hari ulang tahun (HUT) kemerdekaan kepada Presiden Joko Widodo dan rakyat Indonesia. Morrison menyatakan harapan agar kedua negara memperdalam kerja samanya.

“Selamat untuk @jokowi dan bangsa Indonesia pada 75 tahun kemerdekaan. Sebagai teman dekat dan tetangga, kami berkomitmen untuk memperdalam kerja sama dan memajukan nilai-nilai bersama di wilayah kami, dalam 70 tahun hubungan diplomatik formal kami. Selamat Hari Kemerdekaan!’,” kata Morrison dalam cuitan di Twitter, Senin (17/8/2020).

Warm congratulations to @jokowi and the Indonesian people on 75 years of Independence. As a close friend and neighbour, we're committed to deepening cooperation and advancing shared values in our region, in our 70th year of formal diplomatic ties.



Happy Independence Day! pic.twitter.com/lcC0yqTsZz— Scott Morrison (@ScottMorrisonMP) August 17, 2020