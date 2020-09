SEBUAH video yang beredar di media sosial menunjukkan seorang tentara Israel berlutut di leher seorang lansia saat menangkapnya selama demonstrasi di Tepi Barat yang diduduki.

Khairi Hannoun, (65), mengatakan kepada kantor berita Wafa bahwa dia memprotes rencana Israel untuk menyita sekitar 800 dunum (0,8 kilometer persegi) tanah untuk membangun taman industri ilegal yang mempengaruhi beberapa desa di Tepi Barat utara.

Menurut keterangan pasukan lokal Palestina yang dilansir Middle East Monitor, puluhan pengunjuk rasa menderita karena menghirup gas air mata setelah pasukan Israel menembakkan tabung gas air mata ke arah mereka dan menembakkan peluru tajam.

Seorang koresponden Wafa mengatakan, wartawan yang meliput acara tersebut, yang diorganisir oleh pasukan nasionalis lokal dan Komisi Perlawanan Tembok dan Permukiman, juga diserang oleh tentara Israel dan dilarang untuk merekamnya.

Warga Palestina dan kelompok hak asasi Israel sering menuduh pasukan pendudukan Israel menggunakan kekuatan berlebihan untuk membubarkan protes Palestina.

Israeli Soldier Kneels On Neck Of Elderly Palestinian Man



An elderly Palestinian man brutally attacked today by an Israeli soldier during a peaceful protest against the occupation on Shufa village, near Tulkarm.#Palestine #Palestinians #PalestinianLivesMatter #UAEIsrael pic.twitter.com/oA8I0LY1uY— DOAM (@doamuslims) September 1, 2020