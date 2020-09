WASHINGTON DC - Mary Trump, keponakan Presiden Amerika Serikat (AS), Donald Trump, baru-baru ini menggugat pamannya itu dan beberapa anggota keluarga lainnya atas dugaan penipuan terkait sebuah warisan senilai puluhan juta dolar.

Menurut CNN, gugatan itu diajukan ke Pengadilan Negeri New York terhadap Trump, saudara perempuannya Maryanne Trump Barry, dan harta milik mendiang saudara laki-laki mereka, Robert Trump.

Gugatan yang dimaksud dilaporkan menuduh para terdakwa "bersekongkol di antara mereka sendiri dan dengan beberapa pihak lain" untuk memberi Mary "penilaian curang" dan "memaksanya menandatangani perjanjian penyelesaian yang 'menipunya puluhan juta dolar atau lebih'."

"Alih-alih melindungi kepentingan Mary, mereka merancang dan menjalankan skema kompleks untuk menyedot dana dari kepentingannya, menyembunyikan ketidakpuasan mereka, dan menipunya tentang nilai sebenarnya dari apa yang diwarisi," kata gugatan tersebut, seperti dikutip media.

Dalam gugatan tersebut, Mary juga dilaporkan menegaskan bahwa bagi Trump ""penipuan bukan hanya bisnis keluarga - itu adalah cara hidup", demikian dilansir Sputnik.

Pengacara yang ditunjuk Trump secara pribadi, dan perwakilan dari Barry dan Robert Trump, tidak memberikan komentar mereka.

Banyak di antara tuduhan yang dilontarkan dalam gugatan tersebut juga diungkit Mary dalam bukunya yang berjudul "Too Much and Never Enough: How My Family Created the World's Most Dangerous Man", yang dirilis pada Juli lalu.

Dalam buku tersebut, keponakan Presiden mengklaim bahwa ayah Trump adalah seorang "sosiopat yang cerdas" yang memupuk "suasana perpecahan" di antara anak-anaknya dan bahwa Trump telah "memetik pelajaran" darinya.

Trump sendiri sebelumnya mengecam Mary sebagai "keponakan yang jarang terlihat yang tahu sedikit tentang saya, mengatakan hal-hal yang tidak benar tentang orang tua saya yang luar biasa dan saya".

