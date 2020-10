RALEIGH – Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump berbicara mengenai popularitasnya dalam kampanye politik di North Carolina, Kamis (15/10/2020). Berbicara di depan pendukungnya, Trump mengakui dia bukan orang terpopuler di dunia karena kalah dari Yesus Kristus.

"Seseorang berkata kepada saya beberapa hari yang lalu, 'Anda adalah orang paling terkenal di dunia sejauh ini.' Saya berkata, 'tidak, saya tidak' ... mereka berkata, 'siapa yang lebih terkenal?' Saya berkata, 'Yesus Kristus'," kata Trump, memicu sorak-sorai dari para pendukung.

"Dan biarkan saya melihat ke atas dan saya akan mengatakan itu bahkan belum dekat", kata Trump, sambil melihat ke langit,” lanjutnya sebagaimana dilansir Sputnik.

