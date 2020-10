KANDIDAT presiden Amerika Serikat (AS) dari Partai Demokrat Joe Biden kembali menjadi bulan-bulanan warganet setelah membuat kesalahan kata terkait pemilihan presiden pada acara penggalangan dana.

Berbicara di konser "I Will Vote" pada 25 Oktober, Biden tampak bingung sdan tertukar saat menyebut lawannya, petahana Donald Trump dengan Presiden AS yang lain saat dia mencoba mempromosikan dirinya untuk dipilih.

Setelah menggembar-gemborkan pemilihan presiden yang akan datang sebagai "pemilihan yang paling penting dalam waktu yang sangat lama", Biden menegaskan bahwa, dalam pandangannya, "karakter" Amerika Serikat adalah "secara harfiah pada saat pemungutan suara".

"Empat tahun lagi George, eh, George, eh, akan menemukan diri kita dalam posisi di mana jika Trump terpilih, kita akan berada di dunia yang berbeda," kata Biden yang diduga salah menyebut nama depan Trump, tertukar dengan mantan Presiden AS, George W. Bush.

Joe Biden confuses President Trump with George W. Bush: “because of who I’m running against…George, ah, George” pic.twitter.com/ujAni2Q7Gh— Steve Guest (@SteveGuest) October 26, 2020