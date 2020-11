JAKARTA – Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump memenangi pemungutan suara di Wyoming, North Dakota, Kansas, dan Utah, menjaga jarak dengan saingannya Calon Presiden AS dari Partai Republik Joe Biden, dalam upayanya kembali menjabat di Gedung Putih.

Kemenangan di empat negara bagian tersebut memberi Trump tambahan 18 suara elektoral, menjadikan total 100. Dengan perkembangan terbaru ini Trump telah memenangi 15 negara bagian termasuk Indiana, Kentucky, Oklahoma, Alabama, Arkansas, Tennesee, South Dakota, Nebraska, West Virginia, South Carolina, dan Missouri.

Meski begitu, dia masih tertinggal dari Biden yang telah mengantongi 192 suara elektorat. Biden memenangi 14 negara bagian, yaitu: Vermont, Massachusetts, Delaware, Maryland, New York, New Jersey, District of Coumbia (DC), Colorado, Connecticut, California, Oregon, New Mexico, Washington, New Hampshire.

Kedua capres berlomba mencapai 270 suara elektoral yang dibutuhkan untuk memenangi Pilpres AS 2020 dan duduk di ruang oval Gedung Putih sebagai Presiden baru AS.

(dka)