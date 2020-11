Twitter dan Facebook mengambil langkah baru, untuk menandai komentar terkait pemilu Amerika Serikat (AS), yang berpotensi menyesatkan baik dari tokoh-tokoh Partai Republik maupun dari tokoh Demokrat. Hingga saat ini, hasil pemilihan presiden AS masih belum pasti.

Twitter membatasi upaya Presiden Donald Trump untuk melancarkan empat cuitan, dengan melampirkan label yang mengarahkan para pembaca ke informasi mengenai pemilu dan keamanan. Salah satu cuitan Trump berpotensi menuduh pejabat pemilu menggelapkan penghitungan suara. Dalam cuitannya, Presiden AS itu menyebutkan

"mereka bekerja keras untuk menghilangkan 500.000 keuntungan suara di Pennsylvania - ASAP. Begitu pula, Michigan dan lainnya!”

Twitter membuat cuitan tersebut dengan label yang menyatakan "beberapa atau semua konten yang dibagikan dalam cuitan ini disengketakan dan mungkin menyesatkan terkait pemilu atau proses sipil lainnya." Namun, ketika diklik "Lihat", cuitan Presiden AS itu masih dapat terlihat.

ANY VOTE THAT CAME IN AFTER ELECTION DAY WILL NOT BE COUNTED!— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) November 5, 2020