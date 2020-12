AMERIKA SERIKAT - Jaksa Agung William Barr, salah seorang sekutu terkuat Presiden Donald Trump, mengundurkan diri di tengah-tengah ketegangan dengan presiden terkait klaim tidak berdasar tentang kecurangan pilpres dan penyelidikan terhadap putra presiden terpilih Joe Biden.

Barr hari Senin (14/12) datang ke Gedung Putih, di mana Trump mengatakan ia menyampaikan surat pengunduran dirinya.

“Berdasarkan surat itu, Bill akan meninggalkan jabatannya sebelum Natal untuk menghabiskan liburan bersama keluarganya,” cuit Trump.

Just had a very nice meeting with Attorney General Bill Barr at the White House. Our relationship has been a very good one, he has done an outstanding job! As per letter, Bill will be leaving just before Christmas to spend the holidays with his family...