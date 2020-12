NEW YORK – Anak-anak yang akan merayakan Natal tampaknya bisa tenang karena pakar penyakit menular Amerika Serikat (AS) mengatakan bahwa Sinterklas telah divaksinasi Covid-19. Hal itu disampaikan Direktur Institut Nasional Penyakit Alergi dan Infeksi AS, Dr. Anthony Fauci pada Sabtu (19/12/2020).

Fauci mengatakan bahwa Sinterklas akan aman untuk bepergian pada malam Natal, saat menjawab pertanyaan dari anak-anak dalam pertemuan town hall “Sesame Street” yang digelar CNN.

“Akankah Sinterklas masih dapat mengunjungi saya karena virus corona musim ini?,” tanya Paxton, seorang bocah berusia 6 tahun dari Illinois sebagaimana dilansir NBC News. “Bagaimana jika dia (Sinterklas) tidak bisa pergi ke rumah siapa pun atau di dekat-dekat dengan rusa kutubnya?”

Menjawab pertanyaan itu, Fauci meyakinkan anak-anak bahwa Santa tidak akan membiarkan mereka kecewa setelah membuat daftar perbuatan baik di tahun yang sulit ini. Fauci mengatakan dia telah mengantisipasi pekerjaan penting Sinterklas dan telah mengambil tindakan.

“Saya melakukan perjalanan ke sana ke Kutub Utara,” kata Fauci. “Saya pergi ke sana dan memvaksinasi Sinterklas sendiri. Saya mengukur tingkat kekebalannya, dan dia siap untuk pergi. ...Sinterklas siap untuk pergi. ”

Fauci tidak menjelaskan imunisasi mana yang dia berikan pada Sinterklas: vaksin Covid-19 dari Pfizer, atau dari Moderna, keduanya telah diotorisasi oleh Badan Makanan dan Obat-obatan AS (FDA). Namun, kedua vaksin itu membutuhkan suntikan kedua untuk memastikannya, efektif, yang berarti Fauci harus kembali ke Kutub Utara dalam beberapa pekan mendatang.

