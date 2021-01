JAKARTA – Menteri Luar Negeri Inggris Dominic Raab menyampaikan belasungkawa kepada keluarga koban musibah jatuhnya pesawat Sriwijaya Air SJ-182. Ucapan itu disampaikan Raab melalui akun Twitternya pada Minggu (10/1/2021).

“Sangat sedih mendengar tentang kecelakaan pesawat Sriwijaya Air di Indonesia kemarin. Belasungkawa terdalam saya kepada keluarga yang terkena dampak dan pikiran saya bersama mereka pada saat yang sangat sulit ini,” kata Raab.

Very saddened to hear about the Sriwijaya Air plane crash in Indonesia yesterday. My deepest condolences to the families affected and my thoughts are with them at this incredibly difficult time.— Dominic Raab (@DominicRaab) January 10, 2021