SETELAH resmi dilantik sebagai Presiden ke-46 Amerika Serikat (AS) pada Rabu (20/1/2021), Joe Biden untuk pertama kalinya mem-posting pesan di akun Twitter resmi kepresidenan. Cuitan pertama Biden menunjukkan bahwa dia akan langsung bekerja di hari pertamanya menjabat.

BACA JUGA: Joe Biden Resmi Menjadi Presiden Ke-46 AS

There is no time to waste when it comes to tackling the crises we face. That's why today, I am heading to the Oval Office to get right to work delivering bold action and immediate relief for American families.— President Biden (@POTUS) January 20, 2021