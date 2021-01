JAKARTA – James Arther Kojongian (JAK) yang diduga sebagai orang dalam video viral karena menyeret istrinya yang bernama Michaela Elsiana Paruntu (MEP), terancam di PAW (Pergantian Antar Waktu) sebagai anggota DPRD Provinsi Sulawesi Utara (Sulut).

Pasalnya, JAK duduk dan menjabat sebagai Wakil Ketua DPRD Sulut karena maju lewat partai Golkar yang notabene Ketua DPD Partai Golkar Sulut nya, adalah Christiany Eugenia Tetty Paruntu, Bupati Minahasa Selatan yang juga kakak dari istrinya sendiri.

Sementara itu, netizen membandingkan kejadian tersebut dengan serial drama korea The World Of The Married.

Postingan netizen Tiktok menjuluki aksi itu “The Real World of The Married versi manado”. Beberapa gambar Michela dan Angel pun disandingkan. Disematkan pula unggahan Facebook Michaela.

“Jangan meremehkan kekuatan doa Tanganmu mungkin tidak dapat untuk meraih sesuatu yang kamu inginkan Tetapi tangan Tuhan selalu mampu memberikan apapun yang kamu butuhkan,” keterangan postingan Michaela diikutip Okezone, Selasa (26/1/2021).

Netizen pun membandingkan Angel dengan Michaela yang juga adik bupati Minsel ini hingga memojokkan James sebagai Wakil Rakyat. “Istri aja dikhianati apalagi rakyatnya.” Komentar Evalinalisia

“Istrinya udh sempurna gitu masih ada aja laki yang ga bersukur,” tulis citramndaaa.

“Cakepan juga istri sahnya,” banding husnaffah.

Berdasarkan pantauan hingga pukul 17:16 WIB, unggahan itu telah ditonton oleh lebih dari 5,4 juta dan disukai 490 ribu kali.

(Salsabila Raihani)

