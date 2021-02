WASHINGTON, DC - Senat Amerika Serikat (AS) pada Selasa (2/1/2021) mengonfirmasi Pete Buttigieg sebagai menteri perhubungan dalam kabinet Presiden Joe Biden. Dengan konfirmasi Senat, Buttigieg menjadi menteri gay pertama dalam sejarah AS.

Mantan Walikota South Bend, Indiana, mengirim cuitan dan katanya, dia merasa “diberi penghormatan dan juga merasa dirinya kecil” oleh hasil pemungutan suara Senat dengan selisih 86 – 13, dan dia “siap untuk bertugas.”

Buttigieg, yang merupakan salah satu kandidat dalam nominasi Partai Demokrat, adalah tokoh gay pertama yang mengisi jabatan di dalam kabinet.

I'm honored and humbled by today's vote in the Senate—and ready to get to work @USDOT.— Pete Buttigieg (@PeteButtigieg) February 2, 2021