HOME NEWS INTERNATIONAL

Ribuan Penerbangan Dibatalkan, Keadaan Darurat Diumumkan akibat Badai Musim Dingin di AS

Rahman Asmardika , Jurnalis-Minggu, 25 Januari 2026 |16:18 WIB
Ribuan Penerbangan Dibatalkan, Keadaan Darurat Diumumkan akibat Badai Musim Dingin di AS
Badai musim dingin dahsyat melanda AS, menyebabkan ribuan penerbangan dibatalkan. (Foto: X)
A
A
A

JAKARTA — Lebih dari 14.000 penerbangan di seluruh Amerika Serikat (AS) telah dibatalkan hingga Senin (26/1/2026) karena badai musim dingin yang memecahkan rekor dan mengganggu perjalanan udara, menurut layanan pelacakan penerbangan.

Data FlightAware menunjukkan 3.898 pembatalan pada Sabtu (24/1/2026), dengan 8.822 lagi diperkirakan pada Minggu (25/1/2026), serta tambahan 1.549 pada Senin. Lebih dari 3.004 penundaan juga tercatat pada Sabtu.

Diwartakan TRT World, jutaan orang di seluruh AS menghadapi keadaan darurat karena badai diperkirakan berdampak pada wilayah dari Barat Daya hingga Timur Laut mulai Sabtu.

Layanan Cuaca Nasional mengatakan hujan salju lebat akan melanda dari Oklahoma hingga Maine bagian selatan, sementara “hujan beku dan hujan es yang meluas” diperkirakan terjadi di seluruh wilayah Selatan dan Tenggara.

Presiden AS Donald Trump sebelumnya memperingatkan bahwa “gelombang dingin rekor” diperkirakan akan melanda puluhan negara bagian. Trump menyetujui deklarasi darurat untuk 12 negara bagian, sementara setidaknya 22 negara bagian dan Washington D.C. telah menyatakan keadaan darurat.

 

Halaman:
1 2
      
