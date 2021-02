MARYLAND - Dudukan toilet yang diduga digunakan Pimpinan Nazi Adolf Hitler terjual dengan harga tinggi di pelelangan bersama dengan barang-barang aneh lainnya, termasuk cangkir cukurnya dan celana dalam berenda milik kekasihnya, Eva Braun.

Dilaporkan The Sun, barang tersebut dijual oleh putra seorang tentara Amerika Serikat (AS) pada Perang Dunia II bernama Ragnvald C. Borch yang menjarahnya dari kamar mandi pribadi Hitler di Berghof, tempat peristirahatannya di Pegunungan Alpen Bavaria.

Dudukan toilet putih yang terbuat dari kayu itu akhirnya dijual seharga sekitar USD18.750 (sekira Rp261 juta). Bill Panagopulos dari Alexander Auctions menggambarkan barang itu sebagai "satu-satunya".

Adolf Hitler's toilet seat, stolen for years, set to be auctioned at £15k. pic.twitter.com/c0lVlmcl3C— Otaigbe Imadegbelo (@Imudia_se2) February 8, 2021

"Ini sedekat 'takhta' yang pernah didapat sang diktator," katanya sebagaimana dilansir Sputnik. "Orang hampir tidak bisa membayangkan rencana yang dilakukan tiran sambil merenungkan dunia dari atas tempat duduk ini."

Selain dudukan toilet tersebut, barang yang terkait dengan Hitler dan istrinya Eva Braun yang dijual di lelang yang diadakan di Chesapeake City, Maryland. Cangkir cukur porselen pimpinan Nazi dihargai sekira USD21.600 (Rp301 juta), sementara "celana dalam berenda motif bunga" milik Eva Braun menghasilkan USD 1.800 (Rp25 juta).

(dka)