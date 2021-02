NEW DELHI – Sebuah bus yang membawa 54 penumpang jatuh ke dalam kanal sedalam sekira 9 meter di India. Bus tersebut dalam perjalanan dari Kota Sidhi ke Desa Satna di Negara Bagian Madya Pradesh saat kecelakaan terjadi pada Selasa (16/2/2021) pagi.

Diwartakan Sputnik, warga dari desa terdekat bergegas ke lokasi untuk menyelamatkan orang-orang yang terjebak di dalam bus. Setidaknya 32 mayat ditemukan di lokasi setelah bangkai bus nahas itu dipindahkan dengan crane. Banyak penumpang masih dilaporkan hilang.

BACA JUGA: Kapal Tongkang Angkut 700 Penumpang Karam di Sungai Kongo, 60 Orang Tewas

Major accident in #MadhyaPradesh: Bus carrying 54 passengers fell in Bansagar canal, 25 bodies were found in #sidhi ; Fear of death of over 45, evacuated bus at 11.45 am. pic.twitter.com/WAh3OEn4Tm— Subodh Srivastava (@SuboSrivastava) February 16, 2021