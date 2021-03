SEBUAH tim yang terdiri dari enam peneliti dari University of Arizona, Amerika Serikat (AS) baru-baru ini menyampaikan usulan “eksentrik” terkait upaya menyelamatkan umat manusia dari kepunahan.

Dilansir Insider, dalam presentasinya di Konferensi Dirgantara Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE) para peneliti itu menyarankan proposal untuk meluncurkan ‘bahtera’ berisi 6,7 juta sampel sperma ke Bulan. Mereka menyebut rencana itu sebagai ‘polis asuransi global modern’ untuk memastikan keberlangsungan umat manusia.

'Bahtera Bulan' atau ‘Lunar ark’ yang akan digunakan itu akan dibuat dengan menembakkan beberapa muatan sperma dan sampel sel telur dari 6,7 juta spesies ke Bulan. Sampel itu kemudian akan disimpan dalam lemari besi yang aman di bawah permukaan Bulan atau 'lubang bulan' di mana mereka dapat diawetkan dengan aman.

Peneliti dari Universitas Arizona mengklaim bahwa bahtera Bulan ini dapat membantu mengisi kembali Bumi jika menghadapi bencana dahsyat seperti pandemi mematikan, perang nuklir skala besar, atau bahkan bencana alam seperti letusan gunung berapi super.

Semua saran itu dimasukkan ke dalam makalah ilmiah berjudul “Lunar Pits and Lava Tube for a Modern Ark”, demikian dilaporkan World of Buzz.

Menurut laporan Insider, menempatkan sampel-sampel itu di Bulan dirasa lebih aman karena penyimpanan sampel di bumi masih akan membuat spesimen tersebut rentan hancur dalam bencana besar.

Konsep ini mirip dengan gudang benih 'Kiamat' di Svalbard, Norwegia yang merupakan lemari besi aman yang saat ini menampung lebih dari satu juta sampel tanaman yang berasal dari hampir setiap negara di dunia. Namun, mengangkut sampel ke Bulan dan membangun lemari besi di sana membutuhkan dana yang signifikan.

Jekan Thangavelautham, penulis studi untuk bahtera Bulan mengatakan bahwa total 250 penerbangan ke Bulan diperlukan untuk mengangkut dan membangun lemari besi. Sebagai perbandingan, Stasiun Luar Angkasa Internasional dibangun dengan 40 perjalanan ke luar angkasa.

Adapun sumber tenaga untuk melindungi kubah, para ilmuwan menyarankan menggunakan panel surya karena tanpa daya, sampel akan membeku atau mengelas bersama di suhu di bawah nol bulan.

