DENPASAR - Warganet di Bali dibikin geram oleh video seorang warga negara asing (WNA) menganiaya perempuan warga lokal, Senin (29/3/2021). Video itu viral di media sosial.

Belakangan terungkap, kejadian itu dipicu perempuan yang bekerja sebagai terapis itu, menolak ajakan si bule untuk berhubungan badan. "Keributan antara WNA dan perempuan WNI," tulis akun Instagram @infobalinew yang mengunggah ulang video itu.

Dalam narasi video, keributan itu diduga terjadi di tempat tinggal si bule di Jalan Kayu Aya Seminyak, Kuta, Minggu 28 Maret 2021. Si bule yang bertelanjang dada dan memakai celana pendek mengusir terapis itu. "You go!!" teriak si bule.

Selanjutnya si bule dua kali memukul terapis itu hingga handphone miliknya terjatuh. "You go from my place," usir bule yang belum diketahui warga negara mana itu.

Mendapat usiran itu, si terapis menjawab "Kok kamu yang ngusir saya?". Dengan sikap arogan, bule itu terus mengusir perempuan itu dan lalu masuk ke dalam rumah sambil menutup pintu gerbang.

Dalam narasi video terungkap, bule itu mengamuk karena ditolak saat meminta layanan pijat plus-plus alias berhubungan badan. Perempuan terapis itu memang hanya melayani pijat.

"Tamunya minta karyawan spa tsb untuk telanjang dan minta dengan paksa dilayani berhubungan badan, karyawan spa tsb menolak untuk telanjang akan tetapi bulenya marah2 dan memukul kryawan spa itu sambil memaki2 kryawan spa tersebut," tulis akun @niluhdjelantik.

Karena ketakutan, terapis itu lalu keluar dari vila. Bule yang ia pijat pun menyusulnya sambil mengamuk. "Bule itu menyusul keluar sambil memaki maki, mengeluarkan kata2 kotor, untung sempat di vidiokan saat tamu tsb menampar karyawan spa, pas setelah di luar vila," tutup Niluh Djelantik. Kanit Reskrim Polsek Iptu Made Putra Yudhistira yang dikonfirmasi mengatakan telah melihat video keributan itu dari media sosial. "Kita akan cek dimana kejadiannya dan apakah benar pemicunya seperti yang ada di media sosial," katanya.