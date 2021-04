TEXAS - Seorang wanita yang menyaksikan hampir 300 narapidana atau napi dihukum mati mengungkapkan jika dirinya tidak akan pernah bisa melupakan kata-kata terakhir mereka.

Michelle Lyons berusia 22 tahun ketika dia duduk di kursi saksi eksekusi mati pertamanya, di Texas, saat bekerja sebagai jurnalis untuk The Huntsville Item.

Dikutip Lad Bible, antara tahun 2000 dan 2012, dia menyaksikan ratusan terpidana mati terbunuh, semuanya dengan suntikan mematikan.

Berbicara tentang pertama kali dia melihat hal itu, dia menjelaskan hal itu "benar-benar tidak memihak dan tidak terpengaruh" oleh apa yang dia lihat, karena eksekusi berjalan seperti jarum jam dan hanya berlangsung beberapa menit.

Saksi dan media dibawa masuk ketika semuanya sudah diatur dan narapidana sudah diikat ke brankar.

Beberapa waktu kemudian, dia pindah bekerja sebagai juru bicara resmi untuk Texas Department of Criminal Justice (TDCJ).

"Narapidana selalu diberi kesempatan untuk berbicara, dan kebanyakan dari mereka memang berbicara dan memiliki sesuatu untuk dikatakan,” terangnya.

Inilah pertama kalinya dia melihat lebih dari sekedar sifat klinis dari proses tersebut, termasuk pertemuan dengan narapidana beberapa jam sebelum mereka meninggal dan mendengar pendeta penjara menawarkan nasihat kepada mereka yang terpidana mati tentang bagaimana cara meninggal yang baik.

Dia menjelaskan ada ruang tengah dengan brankar di dalamnya, tempat narapidana berbaring, dan dua kamar saksi yang dipisahkan oleh dinding. Satu untuk keluarga narapidana - hingga lima saksi - di mana mereka duduk di dekat kakinya sehingga dia bisa melihat ke bawah dan melihat mereka.

Kepala brankar adalah tempat duduk keluarga korban, dan dia dapat melihat mereka jika dia menoleh. Tembok memastikan kedua kelompok tidak pernah bertemu.

Ketika semuanya sudah siap, petugas penjara datang dan memberi tahu sipir untuk melanjutkan dan sipir memberi narapidana kesempatan untuk membuat pernyataan terakhir.

"Kebanyakan dari mereka tidak berbicara terlalu lama - ada satu eksekusi yang saya saksikan [eksekusi Gary Graham tahun 2000], lebih dari 20 menit dia berbicara,” jelasnya.

"Mereka biasanya tidak mengizinkan itu. Biasanya, sipir akan mengizinkan mereka berbicara sekitar dua menit,” lanjutnya.

Beberapa mungkin memilih untuk meminta maaf atas kejahatan yang mereka lalukan.

"Lalu, Anda memiliki beberapa yang hanya akan melakukan hal-hal aneh. Kami memiliki satu pria yang menceritakan lelucon, kami memiliki yang lain yang mereferensikan sebuah lagu The Road Goes On Forever And The Party Never Ends,” ungkapnya.

"Lalu, ada beberapa yang tidak berbicara sama sekali, dan menurutku itu meresahkan,” ujarnya.

Namun dia mengatakan ada yang sulit untuk dilupakan karena akan berubah menjadi sangat buruk.

"Kami memiliki dua pria dalam satu malam, dan yang pertama memiliki pernyataan yang sangat buruk di mana dia memberi tahu keluarga para korban, 'Saya harap kalian mengalami kecelakaan dan mati dalam perjalanan pulang,' dan dia berkata , 'Kamu bisa mencium pantatku,' dan banyak hal lainnya,” terangnya.

"Itu benar-benar menonjol malam itu karena sangat buruk, tapi kemudian eksekusi kedua setelahnya, pria itu sangat menyesal dan menangis dan memberi tahu keluarga korban, 'Saya sangat menyesal telah melakukan ini kepada Anda,” ujarnya.

"Sungguh kontras yang gila untuk dilihat dalam waktu 30 menit, dan itu melekat pada saya,” tambahnya.

Setelah berhenti menjadi juru bicara di TDCJ, saat ini dia menulis buku tentang pengalamannya, “Death Row: The Final Minutes”.