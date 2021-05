NEW MEXICO - Seorang pria New Mexico John Benjamin Thornton menghadapi tuntutan federal karena diduga mengancam akan membunuh Presiden Amerika Serikat (AS) Joe Biden dan lainnya melalui pesan teks yang dia kirimkan kepada orang-orang di dua negara bagian.

Thornton didakwa menggunakan komunikasi perdagangan antarnegara bagian untuk mengirim ancaman untuk melukai orang lain. Teks pesan bertele-tele yang diduga dari Thornton disediakan sebagai bukti dalam tuntutan pidana termasuk pernyataan bahwa dia "mengambil kepemimpinan Tentara revolusioner yang disebut [sic] 3% ers," sebuah rujukan yang jelas ke kelompok Tiga Persen anti-pemerintah.

Menurut pengaduan tersebut, Thornton, yang menyebut dirinya "jenderal perang revolusioner," mengirim sms: "5 bintang setelah saya mengeksekusi Joe Biden karena Pengkhianatan."

Penyelidik FBI tidak mengidentifikasi dalam dokumen tuntutan siapa yang menerima pesan teks atau apakah mereka memiliki hubungan sebelumnya dengan Thornton.

CNN telah menghubungi Gedung Putih dan Dinas Rahasia AS untuk memberikan komentar.

Menurut catatan Penjara Wilayah Doña Ana, Thornton ditahan tanpa jaminan, dan dia belum menunjuk pengacara pada Rabu (26/5) sore. Thornton dijadwalkan muncul dari jarak jauh untuk sidang pengadilan federal pada Jumat (28/5) pagi.

Pesan-pesan tersebut, yang disediakan dalam pengaduan pidana, juga mengklaim bahwa sebuah perusahaan komputer Kanada menggunakan perangkat untuk "Menerobos ke dalam Gelombang Otak SEMUA Gelombang Otak pengguna Metamfetamin, secara global." Dalam pesan teks yang diduga dikirim oleh Thornton, dia mengancam akan "menembak mati setiap orang dari mereka" di perusahaan dan menambahkan, "Mantan istriku adalah pengkhianat dan kemungkinan besar akan dieksekusi oleh pemerintah baru saya."

FBI mengatakan pesan itu dikirim dari telepon milik Thornton dan termasuk fotonya.

"Thornton telah menjadi subjek pengaduan sejak 11 November 2020, oleh beberapa orang yang telah menerima pesan yang ditandai sebagai mengganggu atau mengancam sejak saat itu," menurut pengaduan tersebut.

Ancaman lain terhadap Presiden telah dilakukan dalam beberapa bulan terakhir.

Seorang pria Carolina Utara ditangkap pada bulan Februari karena dengan sengaja dan sengaja membuat ancaman untuk mengambil nyawa dan melukai tubuh Presiden. Jaksa penuntut menuduh dia menghubungi telepon kantor Gedung Putih beberapa kali melalui telepon dan membuat ancaman terhadap Biden dan lainnya.

Pada Oktober tahun lalu, seorang pria Maryland menghadapi tuntutan federal karena diduga mengancam Biden, calon presiden dari Partai Demokrat, dan pasangannya, sekarang Wakil Presiden Kamala Harris.

