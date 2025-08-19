Tanggalkan Pakaian Militer, Zelensky Tampil Lebih Formal dalam Pertemuan dengan Trump

Presiden Ukraina mengenakan setelan hitam-hitam saat bertemu Presiden Donald Trump di Gedung Putih, 18 Agustus 2025. (Foto: X/@ZelenskyyUa)

JAKARTA – Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky bertemu dengan Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump di Gedung Putih, Washington, pada Senin (18/8/2025). Berbeda dengan pertemuan pertama mereka, kali ini Zelensky menanggalkan pakaian militernya dan mengenakan pakaian yang lebih formal.

Pakaian militer khas Zelensky yang sering ia gunakan dalam berbagai kunjungan kenegaraan sempat menuai cemoohan dari Trump pada pertemuan pertama mereka yang berakhir buruk pada Februari. Saat itu, Trump bersama Wakil Presiden JD Vance terlibat pertengkaran dengan Zelensky, sehingga presiden Ukraina tersebut dikawal keluar dari Gedung Putih lebih awal, tanpa makan siang.

Pada Senin, di tengah tekanan negaranya untuk menerima kesepakatan damai guna mengakhiri perang paling mematikan di Eropa dalam 80 tahun, Zelensky hadir dengan mengenakan pakaian yang lebih formal. Pakaian serba hitam tanpa dasi itu sebenarnya bukan jas, tetapi Trump tampak menyukainya dibandingkan dengan seragam militer hijau yang biasa dikenakan sebelumnya.

Seorang reporter yang bertanya kepada Zelensky pada pertemuan Februari mengapa ia tidak mengenakan setelan jas memuji pilihan pakaian pemimpin Ukraina tersebut untuk sesi terakhirnya di Ruang Oval bersama Trump.

"Anda tampak luar biasa mengenakan setelan itu," kata reporter tersebut, sebagaimana dilansir Reuters.

Trump menimpali, "Saya juga bilang begitu."