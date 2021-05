BEIJING - China telah mencetak rekor dunia dengan menciptakan Reaktor fusi nuklir futuristik atau 'Matahari Buatan'. Rekor dunia baru itu untuk durasi waktu terlama dalam mempertahankan suhu panas seperti matahari yang diperlukan untuk terjadinya fusi.

Pencapaian rekor tersebut diumumkan pada hari Jumat (28/5/2021) oleh Gong Xianzu, seorang peneliti di Experimental Advanced Superconducting Tokamak (EAST) di Hefei Institutes of Physical Science of the Chinese Academy of Sciences di Provinsi Anhui, China.

'Matahari Buatan' China itu berhasil menahan plasma pada suhu 120 juta derajat Celcius dalam 101 detik. Meskipun China masih jauh dari pembangkit listrik fusi, pencapaian tersebut merupakan langkah penting menuju pembangkit listrik yang bersih dan berkelanjutan.

Perangkat tersebut, yang mereplikasi proses pembentukan atom yang terjadi di pusat bintang dan memberi mereka luminositas dan kehangatan, menahan plasma pada suhu 120 juta derajat Celcius selama 101 detik dan bahkan pada suhu yang lebih panas 160 juta derajat Celcius untuk 20 detik lagi.

Direktur Departemen Fisika Southern University of Science and Technology di Shenzhen, Li Miao, mengatakan terobosan ini adalah kemajuan yang signifikan. "Tujuan akhirnya adalah menjaga suhu pada tingkat yang stabil untuk waktu yang lama," ujarnya kepada Global Times, seperti dikutip Sabtu (29/5/2021).

Namun, dia mengingatkan bahwa teknologi tersebut masih puluhan tahun lagi untuk digunakan di luar laboratorium. "Ini lebih seperti teknologi masa depan yang penting untuk dorongan pembangunan hijau China," katanya.

(kha)