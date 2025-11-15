Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS INTERNATIONAL

Tegang Terkait Taiwan, China Desak Warganya Tak Kunjungi Jepang

Rahman Asmardika , Jurnalis-Sabtu, 15 November 2025 |21:22 WIB
Tegang Terkait Taiwan, China Desak Warganya Tak Kunjungi Jepang
Komentar PM Sanae Takaichi tentang Taiwan memicu ketegangan antara Jepang dan China.
A
A
A

JAKARTA - China telah mendesak warganya untuk tidak bepergian ke Jepang dan memanggil duta besar negara itu di Beijing terkait komentar Perdana Menteri Sanae Takaichi tentang Taiwan. Komentar tersebut telah menyulut perang kata-kata yang semakin memanas pekan ini dan meningkatkan ketegangan kedua negara.

Ketegangan terbaru ini dipicu oleh pernyataan Takaichi bahwa Jepang dapat merespons dengan pasukan bela diri sendiri jika China menyerang Taiwan. Menyusul komentar tersebut, seorang diplomat China melontarkan komentar keras yang ditafsirkan beberapa orang sebagai ancaman untuk memenggal kepala Takaichi.

Kementerian luar negeri kedua negara telah mengajukan protes serius satu sama lain.

Perselisihan ini menyentuh permusuhan historis antara China dan Jepang, serta "ambiguitas strategis" yang telah lama ada mengenai kedaulatan Taiwan yang berpemerintahan sendiri.

Dalam rapat parlemen di Jepang Jumat, (7/11/2025) lalu, ketika seorang anggota parlemen oposisi bertanya kepada Takaichi tentang situasi apa di sekitar Taiwan yang dapat dianggap sebagai situasi yang mengancam kelangsungan hidup Jepang.

 

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/19/18/3184514//kebakaran_di_oita_jepang-Sxds_large.jpg
Kebakaran Besar Hanguskan 170 Rumah, 175 Warga Dievakuasi, Satu Orang Hilang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/14/18/3183451//raja_judi-IeAx_large.jpg
Raja Judi Online Diekstradisi ke China, Ini Tampangnya!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/13/18/3183265//kebakaran_menghanguskan_sebuah_pagoda_di_dalam_kuil-JUDj_large.jpeg
Kebakaran Landa Kuil Berusia 1.500 Tahun di China, Pagoda Megah Hancur Dilalap Api
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/12/18/3183169//jembatan_hongqi_di_provinsi_sichuan_china_runtuh-9mBq_large.jpg
Baru Dibuka, Jembatan 758 Meter di China Runtuh Dihantam Longsor
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/09/16/3182450//zhang_hongzhang_wu_fei_dan_komandan_zhang_lu-ApJM_large.jpg
3 Astronot China Terdampar di Luar Angkasa Setelah Pesawatnya Dihantam Benda Misterius
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/09/18/3182428//ilustrasi-ykOC_large.jpg
China Perketat Kontrol Masyarakat di Tengah Peningkatan Demonstrasi dan Penyitaan Paspor
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement