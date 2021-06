PYONGYANG - Pemimpin Korea Utara (Korut) Kim Jong-un terkenal sebagai pemimpin bertangan besi. Setiap ucapan dan perintahnya harus diikuti dan dipatuhi. Agaknya sikap otoriternya tergambar dari cara para bawahan memperlakukannya.

Kantor Berita Pusat Korea (KCNA) menampilkan video Kim Jong-un tampil ke publik, setelah absen sebulan. Jong-un berjalan memasuki ruangan pertemuan bertemu dengan petinggi partai.

Video tersebut lantas diunggah akun Twitter @colinzwirko, Minggu 6 Juni 2021. Saat memasuki ruangan, Jong-un langsung disambut para bawahannya dengan tepuk tangan meriah

Tepuk tangan kencang tersebut baru berhenti setelah Jong-un duduk di kursinya.

Baca juga: Kim Jong-un Larang Bahasa Gaul, Jeans, dan Film Asing , Ternyata Ini Alasannya

Pertemuan tersebut membahas cara-cara untuk memperbaiki ekonomi negara yang memburuk. Negara ini menghadapi salah satu krisis ekonomi terburuk dalam 73 tahun sejarahnya di tengah kekurangan pangan dan meningkatnya pengangguran dan tunawisma.

Kim Jong Un walking into the politburo meeting, from KCTV June 5. Also some hummingbird applause on the left there pic.twitter.com/Cpbum5Txgs— Colin Zwirko (@ColinZwirko) June 5, 2021