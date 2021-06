INGGRIS - Anak kedua Pangeran Harry-Meghan Markle yang dilahirkan di Santa Barbara, California, Amerika Serikat (AS) pada Jumat (04/06) diberi nama Lilibet Diana Mountbatten-Windsor.

Nama depan Lilibet atau disingkat "Lili" adalah sapaan Ratu Elizabeth II ketika masih kanak-kanak. Ketika itu, ia belum bisa mengucapkan namanya sendiri dengan jelas sehingga kakeknya, Raja George V, memanggilnya dengan nama Lilibet, menirukan ucapan cucu perempuannya tersebut.

Sejak saat itu, Lilibet digunakan oleh keluarga istana untuk menyebut Elizabeth.

Untuk nama tengah, Pangeran Harry dan istrinya yang bergelar Duke dan Duchess of Sussex tersebut membeberkan alasan pemilihan nama Diana.

Nama itu dipilih untuk memberikan penghormatan kepada "mendiang nenek tersayang", Putri Diana.

Pasutri itu telah menyampaikan ucapan terima kasih kepada semua orang atas kasih sayang dan doa mereka sehubungan dengan kelahiran putri pertama dan anak kedua mereka. Mereka telah mempunyai seorang putra, Archie.

Hingga kini Harry dan Meghan belum merilis foto putri mereka.

Sementara itu, Istana Buckingham menyatakan bahwa Ratu Elizabeth II "gembira sekali" atas kelahiran cicitnya yang ke-11.

"Ratu, Prince of Wales dan Duchess of Cornwall, Duke dan Duchess of Cambridge sudah diberitahu dan mereka gembira sekali dengan kabar itu,” terang istana.

Prince of Wales atau Pangeran Charles dan istrinya, Camilla yang bergelar Duchess of Cornwall juga mencuit pesan mereka. "Selamat kepada Harry, Meghan dan Archie atas kelahiran bayi Lilibet Diana. Semoga semuanya sehat pada saat yang istimewa ini,” cuitnya.

Kakak Pangeran Harry, Pangeran William dan istrinya Kate Middleton yang masing-masing bergelar Duke dan Duchess of Cambridge juga ikut bergembira. "Kami gembira mendengar kabar bahagia tentang kelahiran Lili,” ungkapnya.

Berdasarkan silsilah keluarga kerajaan Inggris, Lilibet Diana Mountbatten-Windsor berada di urutan kedelapan sebagai penerus tahta.

