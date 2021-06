JAKARTA - Pemimpin negara merupakan jabatan yang menuntut tanggung jawab besar. Namun jabatan tertinggi di dunia itu seringkali disalahgunakan. Pemimpin negara kerap dihinggapi isu perselingkuhan. Siapa saja pemimpin dunia yang pernah menjadi sorotan kasus perselingkuhan?

Berikut beberapa kepala negara yang ketahuan berselingkuh, yang dirangkum Litbang MPI dari berbagai sumber:

John F Kennedy (Presiden Amerika Serikat ke-35)





John F Kennedy dikabarkan cukup dekat dengan perempuan yang bukan istrinya. Kasus yang paling menghebohkan adalah skandalnya dengan tiga artis terkenal di Amerika Serikat, yaitu Marilyn Monroe, Angie Dickinson dan Blaze Starr. Dari ketiga artis tersebut, Marilyn Monroe paling disorot oleh media. Terlebih ketika Marilyn Monroe menyanyikan lagu ‘Selamat Ulang Tahun, Pak Presiden’ kepada John F Kennedy. Pihak media berspekulasi pada saat itu adalah puncak dari hubungan gelap mereka. Kennedy mengatakan hubungannya dengan Marilyn Monroe telah berakhir.

Bill Clinton (Presiden Amerika Serikat ke-42)





21 Januari 1998, warga Amerika Serikat dihebohkan artikel The Washington Post berjudul "Clinton Accused of Urging Aide to Lie". Artikel tersebut mengungkapkan mengenai perselingkuhan Bill Clinton dan Monica Lewinsky. Monica Lewinsky adalah pegawai magang di Gedung Putih sejak 1995. Mulanya, Bill Clinton sedang terjerat kasus pelecehan terhadap wanita bernama Paula Jones. Dalam investigasi itu, Monica Lewinsky membela Bill Clinton dengan memberi keterangan palsu di bawah sumpah.

Ketika mendengar itu Linda Tripp, rekan kerja Monica Lewinsky tidak tinggal diam. Linda adalah teman kerja Monica. Monica kerap bercerita ke Linda mengenai hubungannya bersama Bill Clinton. Ia menyerahkan rekaman percakapan bersama Monica Lewinsky ke investigator Ken Starr. Dalam percakapan tersebut Monica turut membahas hubungan panasnya bersama Bill Clinton. Akhirnya Bill Clinton mengaku ia pernah berhubungan fisik secara tidak senonoh dengan Monica. Atas perbuatannya, Bill Clinton dimakzulkan dan ia kemudian dibebaskan dari segala tuduhan pengadilan pada 1999.

Francois Hollande (Presiden Prancis ke-24)

Francois Hollande menjalin cinta dengan aktris Prancis bernama Julia Gayet. Hubungan asmaranya terbongkar pada Januari 2014. Akibatnya Valerie Trierweiler istri sah Hollande memutuskan untuk meninggalkan istana Presiden di Elysee Palace. Valerie sempat dirawat di rumah sakit sebelum akhirnya memutuskan untuk bercerai dengan Presiden Prancis tersebut. Pada Agustus 2014, Hollande menikahi selingkuhannya Julia Gayet. BACA JUGA: Skandal Prostitusi, Belajarlah dari Silvio Berlusconi Silvio Berlusconi (Mantan Perdana Menteri Italia)

Pada 2010, Silvio Berlusconi dituduh membayar seorang PSK (pekerja seks komersial) yang masih di bawah umur. Ia menggunakan jasa seorang perempuan bernama Karima El Mahroug atau yang memiliki nama samaran Ruby Rubacuori. Pada saat itu, Karima masih berusia 18 tahun. Atas kasus tersebut, Silvio divonis hukum penjara 7 tahun dan dilarang untuk aktif dalam kegiatan politik dalam bentuk apapun.