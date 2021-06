SEKELOMPOK serigala terlihat mengejar aktor dan berlarian hanya beberapa meter dari penonton selama pertunjukan sebuah drama di Kota Xi’an, China.

Insiden itu terjadi pada pementasan drama "The Legend of the Camel Bell" yang mengisahkan tentang ekspedisi di sepanjang Jalur Sutra pada Dinasti Tang antara 618 dan 907 Masehi.

BACA JUGA: China Laporkan 30 Kasus Baru Covid-19, 6 Transmisi Lokal

Sebuah video yang dibagikan di situs blog China Weibo menunjukkan beberapa serigala yang berpartisipasi dalam adegan perkelahian di panggung, mengejar sekelompok aktor dan bahkan berlari ke area yang memisahkan panggung dari penonton.

A group of wolves took part in a stage performance in Xi‘an, Northwest China’s Shaanxi Province on Sunday and even ran into the aisles seperating the audiences. Theater staff said the animals are tamed Siberian plain wolves and are not dangerous. pic.twitter.com/AQdS3nZTdl— Global Times (@globaltimesnews) June 14, 2021