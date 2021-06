WASHINGTON - Gedung Putih pada Selasa (22/6) mengakui Amerika Serikat (AS) akan gagal mencapai target vaksinasi Covid-19 pada hari kemerdekaan AS yang jatuh pada 4 Juli mendatang. Negeri Paman Sam ini memiliki lebih banyak pekerjaan yang harus dilakukan untuk membuat orang AS yang lebih muda divaksinasi.

Koordinator respons Covid-19 Gedung Putih Jeff Zients mengatakan negara itu akan kehilangan target Presiden AS Joe Biden untuk memiliki 70% orang dewasa AS dengan setidaknya satu suntikan vaksin Covid-19 dan 160 juta orang AS divaksinasi penuh pada 4 Juli.

Zients mengatakan kepada wartawan selama pengarahan tanggapan Covid-19 Gedung Putih bahwa AS akan memiliki 70% penduduk AS berusia 27 tahun ke atas dengan setidaknya satu suntikan vaksin Covid-19 pada akhir pekan saat 4 Juli tetapi itu akan membutuhkan "beberapa minggu tambahan" untuk mencapai 70% dari semua orang dewasa AS.

Dia mencatat lebih dari 150 juta orang dewasa AS telah divaksinasi penuh, dan bahwa AS berada di jalur yang tepat untuk mendapatkan 160 juta orang dewasa "paling lambat pertengahan Juli."

Zients mengatakan tujuan Biden adalah "aspiratif," dan menggembar-gemborkan kemajuan yang telah dibuat pemerintah dalam beberapa bulan terakhir.

“Biden menetapkan 70% sebagai target aspirasi kami. Dan kami telah memenuhi atau melampauinya untuk sebagian besar populasi orang dewasa. Ini adalah pencapaian yang luar biasa," terangnya.

Dia mengatakan pemerintah sekarang fokus untuk membuat orang AS yang lebih muda, terutama yang berusia 18 hingga 26 tahun, divaksinasi. Dia mengatakan Gedung Putih akan bekerja dengan para pemimpin negara bagian dan lokal dalam upaya menjangkau anak-anak muda itu.

“Kenyataannya adalah banyak orang AS yang lebih muda merasa bahwa Covid-19 bukanlah sesuatu yang berdampak pada mereka dan mereka kurang bersemangat untuk mendapatkan suntikan. Namun, dengan varian Delta yang sekarang menyebar ke seluruh negeri dan menginfeksi orang yang lebih muda di seluruh dunia, itu lebih penting. dari sebelumnya mereka divaksinasi," ungkapnya.

Sekretaris pers Gedung Putih Jen Psaki mengatakan kepada wartawan pada Selasa (22/6) jika pemerintah tidak merasa seperti melewatkan tujuan vaksinasi Presiden karena "ada yang tidak beres."

"Bagaimana kami melihatnya adalah kami menetapkan tujuan yang berani dan ambisius -- sesuatu yang telah dilakukan Presiden sejak awal -- dan kami diharapkan untuk memenuhi tujuan itu hanya beberapa minggu setelah 4 Juli. Dan faktanya, pada titik ini , mulai hari ini, kita akan berada di titik itu untuk orang-orang yang berusia 30 tahun ke atas," kata Psaki saat briefing. Biden belum secara terbuka mengakui bahwa dia tidak mungkin memenuhi targetnya pada 4 Juli. Meskipun demikian, pejabat Gedung Putih tetap melanjutkan rencana mereka untuk perayaan besar di South Lawn, sekitar 1.000 tamu diperkirakan akan hadir. Pemerintah beralasan bisa merayakan hari kemerdekaan AS mengingat sebagian besar negara sudah mulai kembali normal. Para pejabat telah meremehkan harapan bahwa Presiden akan kehilangan target vaksinasi pertamanya sejak menjabat. "Kami telah membuat kemajuan luar biasa dalam upaya vaksinasi kami hingga saat ini, dan tujuan akhirnya adalah membuat Amerika kembali normal, seperti yang Anda katakan, dan kami menantikan untuk melakukannya bahkan di sini di Gedung Putih," tambah Psaki. Cakupan vaksin di kalangan orang dewasa muda lebih rendah dan meningkat lebih lambat dari waktu ke waktu daripada kelompok usia lainnya di AS. Menurut penelitian yang diterbitkan Pusat Pengendalian dan Pencegahan Penyakit AS (CDC) pada Senin (21/6), niat untuk divaksinasi lebih rendah di antara orang yang lebih muda. Jika kecepatan vaksinasi mingguan berlanjut pada tingkat dari minggu 22 Mei, hanya 57,5% orang dewasa di bawah usia 30 yang akan menerima setidaknya satu dosis vaksin Covid-19 pada akhir Agustus. Menurut CDC, lebih dari 150 juta orang Amerika, atau 45,2% dari populasi, telah divaksinasi penuh terhadap Covid-19. Sedangkan orang dewasa, lebih dari 144 juta, atau 55,9% dari populasi orang dewasa, divaksinasi penuh. Pekan lalu, Presiden menandai tonggak sejarah AS memberikan 300 juta suntikan Covid-19 dalam 150 hari dan terus mendesak orang AS yang tidak divaksinasi untuk mendapatkan suntikan untuk melindungi diri mereka dari varian virus. Pejabat kesehatan federal telah memperingatkan bahwa orang yang tidak divaksinasi dapat terus menyebarkan virus dan varian baru yang lebih menular dapat mempercepat penyebaran. Pemerintahan Biden berlomba untuk mendapatkan lebih banyak populasi yang memenuhi syarat yang divaksinasi untuk mencoba mencegah penyebaran varian baru. Menurut data dari Universitas Johns Hopkins, terlepas dari semua kemajuan yang telah dibuat negara itu dalam beberapa bulan terakhir untuk mengurangi jumlah kematian, kasus, dan rawat inap Covid-19, AS baru-baru ini melampaui tonggak sejarah suram 600.000 kematian Covid-19, Tetapi Gedung Putih bergerak maju dengan menggembar-gemborkan kemajuan yang dibuat dalam memerangi pandemi. Perayaan 4 Juli di South Lawn akan menjadi acara tatap muka terbesar di Gedung Putih sejak Biden menjabat. National Mall juga akan dibuka untuk pesta kembang api tradisional tanggal 4 Juli mendatang Selain fokus untuk membuat orang AS, pemerintahan Biden juga baru-baru ini mengumumkan akan menginvestasikan lebih dari USD3 miliar (Rp43 triliun) dari American Rescue Plan untuk mempercepat penemuan, pengembangan, dan pembuatan obat-obatan antivirus Covid-19. Antivirus ini dapat mencakup pil yang dapat dengan mudah dibawa pulang pada awal penyakit. Selain menekankan fokus utamanya adalah memvaksinasi orang AS, baru-baru ini Gedung Putih telah membuat beberapa pengumuman tentang rencananya untuk menyumbangkan vaksin Covid-19 di luar negeri. Sebagai bagian dari upaya Biden untuk menegaskan kembali kepemimpinan AS di panggung dunia, Presiden mengumumkan awal bulan ini bahwa AS berencana untuk membeli dan menyumbangkan 500 juta dosis vaksin Covid-19 Pfizer secara global. Langkah ini juga akan berfungsi untuk melawan upaya Rusia dan China untuk menggunakan vaksin mereka sendiri yang didanai negara untuk memperluas pengaruh global mereka. Pemerintahan Biden pada Senin (21/6) juga mengumumkan rencananya untuk mendistribusikan 55 juta dari 80 juta dosis vaksin Covid-19 yang telah dijanjikan Biden untuk dialokasikan pada akhir bulan ini. Untuk semua 80 juta dosis, Gedung Putih mengatakan 75% akan dibagikan melalui program vaksinasi global yang disebut Akses Global Vaksin Covid-19, atau COVAX, dan 25% akan dibagikan langsung dengan negara-negara yang membutuhkan.