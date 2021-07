AFGHANISTAN - Taliban telah mengisyaratkan jika Kabul, Afghanistan bisa menjadi target militer jika ada pasukan asing yang tetap berada di ibu kota Afghanistan melewati batas waktu penarikan koalisi pimpinan Amerika Serikat (AS).

Juru bicara Taliban Suhail Shaheen mengatakan kepada BBC jika setiap tentara asing yang tetap tinggal setelah perjanjian keluar September berisiko diperlakukan sebagai penjajah. Dia mengatakan merebut ibu kota Afghanistan adalah “bukan kebijakan Taliban,” tidak ada yang akan keluar dari meja jika pasukan asing – termasuk kontraktor militer – tetap berada di ibu kota setelah penarikan selesai.

Shaheen memperingatkan Taliban akan menanggapi pelanggaran yang dirasakan dari kesepakatan penarikan, mencatat bahwa tindakan apa pun yang diambil akan menjadi kebijaksanaan kepemimpinan kelompok tersebut.

Dia menekankan, bagaimanapun, Taliban tidak menentang diplomat dan pekerja LSM yang tersisa di ibukota.

Peringatan itu muncul setelah Pentagon memberi isyarat sebanyak 1.000 tentara AS dapat tetap berada di kota itu untuk menjaga kedutaan besar dan membantu melindungi bandara Kabul. Taliban mungkin menganggap rencana itu sebagai pelanggaran kesepakatannya dengan koalisi pimpinan AS, ketika pasukan asing setuju untuk pergi setelah hampir 20 tahun dengan imbalan jaminan jika Afghanistan tidak akan menjadi tempat yang aman bagi teroris.

Presiden AS Joe Biden telah bersumpah untuk menarik semua pasukan AS dari negara yang dilanda perang itu pada 11 September, dan sebagian besar pasukan AS yang ditempatkan di sana dilaporkan telah meninggalkan negara itu. Diyakini penarikan itu bisa selesai dalam beberapa hari mendatang. Banyak sekutu NATO Washington telah sepenuhnya keluar dari Afghanistan.

Penarikan itu bertepatan dengan serangkaian kemenangan Taliban melawan pasukan yang setia kepada Kabul. Dalam dua hari terakhir saja, kelompok tersebut dilaporkan telah merebut lebih dari selusin distrik di seluruh negeri. Pada Sabtu (3/7), mereka merebut Panjwai, sebuah distrik utama di provinsi Kandahar yang dapat digunakan untuk melancarkan serangan ke ibukota provinsi. Taliban mengklaim sekarang menguasai lebih dari 100 dari hampir 400 distrik Afghanistan, meskipun Kabul membantah angka ini. Di Washington, situasi militer yang memburuk di Afghanistan telah menjadi topik yang sensitif. Biden menolak menjawab pertanyaan pada hari Jumat tentang penarikan dan situasi keamanan yang memburuk, menjelaskan kepada wartawan bahwa dia ingin berbicara tentang "hal-hal bahagia." AS mungkin bukan satu-satunya negara yang berisiko melanggar interpretasi Taliban tentang kesepakatan keluar. Menurut The Telegraph, pemerintah Inggris sedang mempersiapkan untuk menjaga kontingen pasukan khusus kecil di Afghanistan. Pasukan elit dilaporkan akan ditugaskan untuk memberikan pelatihan kepada pasukan Afghanistan dan juga akan menjadi penasihat selama operasi militer.