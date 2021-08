Indonesia dikenal hingga ke mancanegara salah satunya karena keanekaragaman kuliner Nusantara yang menggugah selera. Nah, berbagai menu olahan khas Nusantara tidak hanya lezat disantap bersama keluarga, namun juga cocok untuk menemani aktivitas harian Anda saat work from home. Berbagai hidangan Nusantara bisa Anda dapatkan dengan #BeliKreatifLokal secara daring dari pelaku ekonomi kreatif.

Selain kehadirannya dapat menemani aktivitas Anda #DiRumahAja, hidangan Nusantara juga dapat memenuhi kecukupan gizi untuk menjaga imunitas tubuh dan membentuk antibodi usai menerima vaksinasi Covid-19. Ingat, asupan nutrisi yang seimbang dapat membantu kinerja vaksin menjadi lebih efektif, lho.

Berikut ini sederet makanan yang bisa Anda konsumsi setelah Anda menerima vaksin. Cukup #DiRumahAja ya untuk pesan makanan ini dari pelaku ekonomi kreatif:

1. Ikan Segar

Ikan merupakan salah satu sumber protein hewani yang banyak manfaatnya. Kandungan nutrisi yang terdapat pada ikan seperti omega 3, memiliki manfaat di antaranya dapat menurukan risiko kanker, menjaga kesehatan jantung, menjaga fungsi otak, memelihara kesehatan mata, hingga meningkatkan imunitas tubuh. Selain banyak manfaatnya, ikan juga banyak jenisnya sehingga Anda bisa memilih yang sesuai dengan selera Anda.

Ada banyak jenis menu harian dari olahan ikan khas Nusantara yang tentunya bisa jadi rekomendasi Anda untuk dikonsumsi setelah melakukan vaksinasi. Saat #DiRumahAja Anda bisa mencicipi olahan ikan segar Nusantara, di antaranya Mangut Nila atau Mangut Lele khas Yogyakarta. Ikan tersebut dimasak dengan kuah santan serta bumbu sederhana, seperti bawang merah, bawang putih, kemiri, cabai, lengkuas, dan belimbing wuluh. Bagi Anda yang tidak ingin repot membuat kuliner ini, bisa pesan secara daring di @mangut.lele.jogja atau @mangutlelembah. Saat berkunjung ke Yogyakarta usai pandemi nanti, jangan lewatkan untuk menikmati kuliner ini secara langsung, ya!

2. Kacang-kacangan

Kacang-kacangan juga merupakan sumber vitamin dan mineral yang bagus untuk mendukung sistem kekebalan tubuh. Kacang-kacangan mampu membantu tubuh terhindar dari inflamasi atau peradangan. Selain itu, bahan makanan yang satu ini juga membantu memelihara kesehatan jantung. Jenis kacang sehat yang direkomendasikan salah satunya adalah kacang merah.

Daerah di Indonesia yang terkenal sebagai penghasil kacang merah, yakni Lembang dan Pacet di Jawa Barat; Kota Batu di Jawa Timur; hingga Lombok di Nusa Tenggara Barat. Nah, tentunya Indonesia juga punya hidangan dari bahan kacang merah, salah satunya sup brenebon khas Manado, Sulawesi Utara. Terbuat dari kacang merah dan campuran daging yang memiliki tekstur lembut dan lezat tentunya.

Saat berkunjung ke Manado usai pandemi mereda, jangan lupa mencicipi kuliner ini, ya! Eits, untuk saat ini karena masih disarankan untuk #DiRumahAja, Anda bisa memesan kuliner tersebut secara daring, di antaranya melalui akun Instagram @brenebonomahedy atau @seilerajkt.

3. Rujak Sehat

Selain dianugerahi dengan bentangan alamnya yang memesona, Indonesia juga punya ragam kuliner. Nah, sajian kuliner rujak yang ada di setiap daerah di Indonesia hadir dalam jenis dan rasa yang berbeda-beda, lho. Misalnya, Jakarta punya rujak juhi khas Betawi.

Rujak ini menggunakan juhi atau cumi-cumi yang telah melalui proses fermentasi dan dikeringkan sebagai bahan utamanya. Selain juhi, ada juga bahan lain, seperti kol, kentang, selada, timun, dan kerupuk mie sebagai bahan pelengkapnya. Sedangkan untuk sausnya, rujak juhi menggunakan saus kacang yang disiram di atasnya. Anda bisa mendapatkannya di @asinandanrujakjuhi atau @rujakjuhibatavia.

Jangan lewatkan juga nih, rujak es krim dari Yogyakarta. Sajian rujak yang terdiri dari potongan buah-buahan, seperti timun, kedondong, nanas, bengkoang, dan pepaya ini disiram bumbu rujak. Kemudian ditambahkan topping es krim rasa kelapa di atasnya. Rasa pedas, manis, dan asam yang dihasilkan oleh perpaduan bahan-bahan didalamnya sangat ampuh untuk menghilangkan dahaga di tengah cuaca panas. Anda bisa pesan rujak es krim Yogyakarta di @rujakeskrimkrw serta @rujakeskrimjogja.

4. Sayuran Hijau

Konsumsi sayuran sangat baik karena mengandung serat tinggi. Cara mengolah hidangan sayuran segar sebaiknya dibening, direbus, atau olahan lainnya, namun disarankan untuk mengurangi pengolahan dengan santan. Sayuran hijau mengandung banyak antioksidan yang dapat melindungi diri dari radikal bebas penyebab penyakit berbahaya.

Saat berkunjung ke Solo, Jawa Tengah usai pandemi, selain menikmati berbagai wisatanya, Anda bisa mencicipi hidangan olahan sayur seperti sup kimlo. Sup ini berisi suwiran ayam, irisan wortel, jamur kuping, soun, kembang tahu, dan bunga sedap malam yang kemudian disiram dengan kuah kaldu ayam hangat. Sudah terbayang betapa maknyusnya rasa sup asal Solo ini? Anda bisa mendapatkan sup kimlo secara daring melalui akun Instagram pengusaha lokal yaitu @dapurkreasi.id atau @resepmasakanidaman.

Bergeser ke Lombok, Nusa Tenggara Barat ada hidangan olahan sayur, yaitu plecing kangkung. Di tempat asalnya yang eksotis dengan wisata alam pantainya, kangkung yang digunakan sebagai bahan plecing berupa kangkung air yang biasa ditanam dengan metode tertentu, sehingga mempunyai batang kangkung cukup besar. Berbeda dengan kangkung berbatang kecil yang umunya lebih sering kita temui.

Proses penyajiannya, kangkung yang sudah direbus matang, lalu disiram dengan sambal di atasnya. Sambal ini terdiri dari tomat, terasi, cabai rawit, garam, dan jeruk nipis yang menambah rasa asam menyegarkan. Anda bisa mendapatkan plecing kakung dengan memesannya di @cik_kocik atau @tastemadeindonesia. Yummy!

Beberapa makanan olahan di atas bisa Anda santap bersama keluarga saat #DiRumahAja. Ingat, usai vaksinasi tetap jaga asupan gizi dengan makanan olahan yang bisa dibeli secara online melalui media sosial para pengusaha lokal atau melalui aplikasi pesan antar. Selain jaga asupan gizi, kamu juga wajib mentaati protokol kesehatan setelah vaksinasi. Jangan sampai lengah, lho.

Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Salahuddin Uno mengatakan, generasi milenial dan generasi Z memiliki peran sangat penting dalam mengembangkan kuliner Nusantara.

Sebab, lewat kebiasaan mengunggah konten, mulai dari foto atau video lewat media sosial, mereka secara langsung mendorong kuliner Nusantara untuk terus berkembang. “Mereka ini generasi yang kalau dikasih kuliner itu hal pertama yang dilakukan adalah di foto-foto untuk di-share. Ini merupakan salah satu behaviour yang menurut saya mendorong culinary tourism," ujar Menparekraf.

Sebagai warga negara yang baik, kita juga wajib mendukung upaya Pemerintah dalam memerangi pandemi agar terwujud #InDOnesiaCARE, seperti disiplin menerapkan 6M, yaitu menggunakan masker, mencuci tangan dengan sabun, menjaga jarak, mengurangi mobilitas, menjauhi kerumunan, dan menghindari makan bersama.

Di samping itu, bagi Anda yang belum menerima vaksinasi Covid-19, harus sesegera melakukan vaksinasi Covid-19, ya. Agar tercipta kekebalan tubuh dari ancaman virus corona demi #IndonesiaTangguhIndonesiaTumbuh.

