INDIA - Dua kapal feri saling bertabrakan di Sungai Brahmaputra, Negara Bagian Assam India, pada Rabu (8/9/2021), menyebabkan salah satu kapal terbalik. Kedua kapal tersebut dilaporkan mengangkut lebih dari 100 orang.

Rekaman yang beredar di media massa menunjukkan feri yang lebih besar dan berat, dengan muatan penumpang serta sejumlah kendaraan, menabrak feri penumpang yang lebih kecil.

Head-on collision between 2 ferries near Majuli. 120 missing. SDRF rescue operation on. pic.twitter.com/tr8RmYGn0U— atanu bhuyan (@atanubhuyan) September 8, 2021