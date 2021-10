JAKARTA – Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Pandjaitan bertemu dengan Penasihat Keamanan Nasional Amerika Serikat (AS) Jake Sullivan pada Senin (18/10/2021). Dalam pertemuan itu Sullivan menggarisbawahi pentingnya hubungan bilateral AS dan Indonesia.

BACA JUGA: AS dan Indonesia Rayakan Keberhasilan Kerja Sama Atasi Perubahan Iklim dan Pelestarian Alam

Sullivan juga membahas mengenai keterlibatan AS di seluruh Asia Tenggara, serta upaya Washington untuk mempromosikan kawasan Indo-Pasifik yang bebas dan terbuka dalam Pemerintahan Biden-Harris, demikian disampaikan Juru Bicara Badan Keamanan Nasional AS, Emily Horne dalam keterangan pers Kedutaan Besar AS Jakarta, Selasa (19/10/2021).

Kedua pejabat membahas upaya-upaya mengatasi krisis iklim, situasi di Burma, dan isu-isu lainnya, termasuk kerja sama mengatasi pandemi Covid-19 dan upaya memperkuat keamanan kesehatan global guna mencegah keadaan darurat kesehatan di masa depan.

BACA JUGA: Luhut Perkirakan Januari 2022 Pandemi Berubah Jadi Endemi, Asalkan...

Sullivan menegaskan bahwa pemerintah AS akan melanjutkan keterlibatan dan kerja sama tingkat tinggi dengan Indonesia dan kawasan untuk mendukung Kawasan Asia Tenggara yang makmur dan stabil.

(dka)