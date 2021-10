ROMA – Menteri Luar Negeri Retno Marsudi dan Menteri Keuangan Sri Mulyani tiba di Roma, Italia. Keduanya terlihat ngeteh bareng di sebuah tempat yang terbuka. Keduanya juga terlihat jalan bareng di trotoar Ibu Kota Italia tersebut.

"Ciao ragazzi!!! Good to be back in Rome! Kali ini guna mendampingi Presiden Jokowi dalam pertemuan KTT G20, 30-31 Oktober 2021," tulis akun Instagram @retno_marsudi (30/10/2021).

Keduanya juga akan membahas isu-isu dan persiapan Pertemuan Tingkat Kepala Negara G20 dan sekaligus peralihan Presidensi G20 dari Italia ke Indonesia.

Mereka juga mendampingi Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) dalam rangka menghadiri Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G20, Sabtu (30/10//2021).

Presiden Jokowi menyatakan bahwa kunjungan ke Italia merupakan rangkaian awal kunjungan kerjanya ke tiga negara, yaitu Italia, Britania Raya, dan Persatuan Emirat Arab (PEA).

Di Roma, Italia, Presiden Jokowi akan berpartisipasi pada KTT G20 yang digelar pada 30-31 Oktober 2021. Sedangkan di Glasgow, Britania Raya, Presiden akan berpartisipasi dalam KTT Pemimpin Dunia COP26, pada tanggal 1-2 November 2021.

Selain itu, Presiden juga akan melakukan kunjungan bilateral ke Persatuan Emirat Arab. “Ini adalah kunjungan bilateral pertama saya di masa pandemi. Saya akan pergunakan kunjungan ini untuk memperkuat kerja sama, terutama di bidang perdagangan dan investasi,” ungkap Presiden. Presiden Jokowi dan rombongan akan menempuh penerbangan menuju Roma selama kurang lebih 13 jam. Presiden diperkirakan akan tiba di Fiumicino Airport, Roma, pada pukul 17.25 Waktu Setempat (WS) dan akan langsung menuju hotel tempatnya bermalam selama di Roma, Italia.