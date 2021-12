SKOTLANDIA - Seorang ayah diketahui digigit seekor anjing hingga meninggal di depan anak-anaknya. Insiden semakin membuat mereka sedih setelah sebelumnya kehilangan sang ibu yang meninggal karena kanker.

Adam Watts, 55, diserang secara brutal oleh anjing bulldog besar pada Rabu (22/12) sore.

The Sun melaporkan insiden itu terjadi di kandang Adam – Juniper Kennels and Cattery di Kirkton of Auchterhouse, Angus, Skotlandia.

Ini adalah tragedi kedua yang menimpa keluarga itu setelah istri Adam, Eileen, meninggal karena kanker pada 2013.

Dilaporkan bahwa salah satu dari lima putranya mati-matian membunyikan alarm. Lalu polisi dan paramedis bergegas ke kandang, tetapi dia dinyatakan meninggal di tempat kejadian, meskipun upaya usaha terbaik sudah dilakukan untuk menyelamatkan mereka.

Petugas masih menyelidiki kejadian tersebut tetapi mengatakan tidak ada keadaan yang mencurigakan.

Polisi Skotlandia mengatakan pihaknya menerima laporan tentang seorang pria yang telah diserang oleh seekor anjing di Kirkton of Auchterhouse sekitar pukul 13:10 pada Rabu (22/12).

"Layanan darurat hadir, namun pria berusia 55 tahun itu dinyatakan meninggal di tempat kejadian,” ujar polisi. "Kematian tidak diperlakukan sebagai hal mencurigakan dan laporan akan diserahkan ke Kejaksaan Fiskal,” lanjutnya. Saat berita kematiannya menyebar, banyak pesan duka cita dari pelanggan dan rekan bisnis Adam hingga saat ini. "Adam adalah pria yang baik dan peduli yang mencintai binatang. Ini adalah cara yang mengerikan baginya untuk kehilangan nyawanya setelah dia mengabdikan hidupnya sendiri untuk membantu anjing dan kucing,” terang seorang penduduk setempat. "Adam memiliki lima anak berusia antara 18 dan 10 tahun yang semuanya tinggal bersamanya dan membantunya menjalankan bisnis. Salah satu dari mereka yang menyaksikan ini dan harus mencoba dan mendapatkan bantuan membuat perutnya mual,” lanjutnya. “Berita yang sangat menghancurkan tentang meninggalnya Adam Watts. Adam adalah pria paling baik dan paling bijaksana yang berdedikasi untuk membantu anjing dan tidak ada permintaan yang terlalu banyak,” ujar warga lainnya Janine Sturgeon. “Memilukan hati untuk anak laki-laki dan keluarganya yang sering dia bicarakan. Terima kasih Adam untuk semua yang Anda lakukan dan semoga Anda beristirahat dengan tenang,” lanjutnya. “Dengan sangat sedih kami mengetahui kematian Adam Watts, dari Juniper Kennels,” ungkap Wallace Vets di Dundee. “Adam adalah pria paling peduli yang melampaui hasratnya untuk merawat hewan dan bekerja tanpa lelah untuk membantu memberikan masa depan yang penuh kasih dengan keluarga baru. Pikiran tulus kami dan simpati terdalam kami sampaikan kepada keluarga dan teman-temannya pada saat yang sulit ini,” ujarnya.