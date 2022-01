CALIFORNIA - Sepasang bayi kembar yang lahir di California, Amerika Serikat (AS), menorehkan peristiwa yang sangat langka. Yakni ulang tahun mereka jatuh pada tahun yang berbeda.

Alfredo Antonio Trujillo lahir pada pukul 23:45 waktu setempat pada Malam Tahun Baru, 31 Desember 2021. Adiknya, Aylin Yolanda Trujillo, menyusul lahir 15 menit kemudian, tepat pada tengah malam atau 1 Januari 2022.

Ibu mereka, Fatima Madrigal, mengatakan itu peristiwa yang "gila", bahwa anak kembarnya akan memiliki ulang tahun yang berbeda.

Dalam suatu pernyataan, dia pun mengaku "terkejut dan bahagia" putrinya yang lahir pada tengah malam itu juga menjadikannya sebagai bayi pertama yang lahir di rumah sakit setempat pada tahun 2022.

Natividad Medical Center - rumah sakit tempat Salinas melahirkan bayinya - memperkirakan kemungkinan bahwa anak kembar lahir pada tahun yang berbeda adalah sekitar satu dari dua juta.

Dalam sebuah pernyataan, seorang dokter rumah sakit itu menggambarkan kelahiran Trujillo sebagai salah satu persalinan yang paling berkesan dalam karirnya.

"Saya sangat senang bisa membantu anak-anak kecil itu tiba di sini dengan selamat pada tahun 2021 dan 2022," kata Dr Ana Abril Arias.

Bayi yang lahir pertama, Alfredo, berbobot enam pon dan satu ons (2,8 Kg), sementara adik perempuannya Aylin datang dengan berat lima pon dan 14 ons (2,4 Kg). Bayi kembar ini memiliki tiga kakak.

Menurut Pusat Pengendalian dan Pencegahan Penyakit AS, kelahiran kembar terjadi 120.000 kali per tahun di AS, sekitar 3% dari semua kelahiran.

