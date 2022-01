INGGRIS - Ratu Elizabeth mengenakan mahkota adalah pemandangan yang sangat langka dan biasanya dilakukan untuk acara-acara kenegaraan. Tapi mungkin pemandangan yang lebih langka lagi adalah ketika Ratu terlihat berkeliaran di istana dengan sekantong besar tepung di kepalanya.

Seperti diketahui, Ratu menggunakan dua mahkota, Mahkota St Edward yang terkenal, yang hanya dikenakan Ratu pada penobatannya dan Mahkota Negara Kekaisaran, yang dikeluarkan setiap tahun untuk Pembukaan Parlemen Negara.

Kedua mahkota hampir selalu dipajang di depan umum di Jewel House of the Tower of London, tetapi Mahkota Negara Kekaisaran dipakai Ratu pada beberapa kesempatan setiap tahun sehingga dia dapat berlatih memakainya untuk Pembukaan Parlemen Negara.

Namun Ratu tidak serta merta langsung memakainya. Ratu diketahui suka berlatih berjalan dengan mahkota yang berat sebelum dia muncul di depan kamera. Tetapi ada fakta yang tidak diketahui banyak orang, yakni mahkota tidak selalu dapat dibawa ke Ratu kapan pun dia mau.

Dikutip My London, ketika mahkota itu tidak tersedia, Ratu dilaporkan berlatih untuk upacara dengan sekantong tepung dengan berat yang sama di kepalanya.

Ketika berbicara dengan Alistair Bruce dalam film dokumenter BBC 'The Coronation', Ratu berbicara terus terang tentang mahkota tersebut. Ratu menggambarkan mahkota sebagai barang yang sangat berat.

"Anda tidak dapat melihat ke bawah untuk membaca pidato, Anda harus mengambilnya,” terangnya "Karena jika Anda melakukannya, leher Anda akan patah - itu akan jatuh," lanjutnya. "Jadi ada beberapa kelemahan pada mahkota, tetapi selain itu itu adalah hal yang cukup penting,” ujarnya. Kemudian dalam film dokumenter itu, Bruce mengatakan sulit untuk selalu mengingat bahwa berlian adalah batu dan karenanya sangat berat. Sang Ratu setuju.“Ya, untungnya, ayah saya dan saya memiliki bentuk kepala yang hampir sama. Tapi begitu Anda memakainya, itu tetap ada. Maksud saya itu tetap menyala,” ujar sang Ratu. Penggemar kerajaan senang melihat betapa periang dan bersemangatnya sang Ratu selama tampil di acara itu. Setelah mahkota diletakkan dengan hati-hati, Bruce bertanya apakah mahkota itu dapat dibawa lebih dekat ke Ratu. Ratu pun kemudian mengambil mahkota itu dan mulai memakainya.