MEMILIKI penampilan atau aksi yang tak biasa alias eksentrik sudah pasti menarik perhatian khalayak luas. Seperti yang dialami oleh 5 orang paling eksentrik di dunia ini. Berikut informasi yang berhasil dirangkum tim Litbang MPI tentang orang paling eksentrik di dunia.

1. Bob Blackman

Pesohor asal Inggris, Bob Blackman, dikenal sebagai pribadi eksentrik dengan aksi panggung tak biasa. Melansir The Telegraph, pria kelahiran 1926 ini biasa tampil di atas panggung dengan menyanyikan lagu Mule Train dan bergaya khas koboi. Beriringan dengan itu, Bob akan memukulkan nampan ke kepalanya secara berulang kali. Bob sudah banyak tampil dalam berbagai acara di Inggris, seperti Tiswas, World of Laughter, dan The David Frost Show.

2. Justin Jedlica

Memiliki keinginan yang kuat untuk tampil seperti boneka Ken, Justin Jedlica rela melakukan operasi hingga 90 kali dan harus merogoh kocek hingga lebih dari 100 ribu dolar AS. Tak hanya wajah, Jedlica juga menyulap bentuk tubuhnya, terutama bagian dada dan perut, agar mirip dengan Ken. Jedlica melakukan implan di bagian tersebut, sehingga fisiknya terlihat sempurna dengan perut six pack. Penampilannya yang eksentrik itu mengundang atensi masyarakat luas, hingga ia disebut ‘Boneka Ken yang Hidup’.

3. Valeria Lukyanova

Ada ‘Ken hidup’, ada juga ‘Barbie hidup’. Ialah Valeria Lukyanova yang sangat terobsesi dengan boneka cantik Barbie. Mengutip laman All That’s Interesting, perempuan kelahiran Moldova, 23 Agustus 1983 itu sudah mulai mencoba peruntungannya sebagai model saat masih berusia 16 tahun. Setelahnya, ia mulai menjalani beberapa operasi plastik di bagian hidung hingga mengecilkan pinggang demi terlihat sempurna layaknya Barbie. Lukyanova dan Jedlica dipertemukan dalam sebuah acara televisi di tahun 2013. Banyak pihak menilai, keduanya sangat sempurna sebagai pasangan Ken dan Barbie di dunia nyata.

4. Ashleigh Morris Perempuan asal Australia, Ashleigh Morris, mungkin memiliki kehidupan yang sangat aneh atau eksentrik. Bagaimana tidak, Morris diketahui sangat alergi dengan air. Dirinya bahkan sama sekali tidak bisa bersentuhan dengan air. Apabila terkena air, kulitnya akan langsung merah dan iritasi. Morris sudah mengalami hal aneh itu sejak usianya menginjak 14 tahun. Dalam keterangan medis, penyakit yang diderita Morris bernama Aquagenic Urticaria. 5. Dutchman Wim Hof Bertolak belakang dengan Morris, Dutchman Wim Hof justru amat gemar berendam di dalam air. Bahkan, ia sanggup mengubur dirinya di timbunan es batu. Melansir Okezone, masyarakat menjuluki Wim Hof sebagai ‘Ice Man’. Satu hal yang paling membanggakan dari Wim Hof, ia pernah memanjat gunung Blanc di Eropa Barat hanya dengan menggunakan celana pendek.(fmi)