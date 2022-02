NEW YORK - Menteri Luar Negeri Amerika Serikat (Menlu AS) Colin Powell memberikan pidato di hadapan sidang  Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB)  dengan penuh ‘kebohongan’ pada 5 Februari 2003. Dia dituduh berbohong terkait invasi AS ke Irak.

Dengan menggunakan poin pembicaraan yang disebut-sebut banyak orang di pemerintahannya sebagai kebohongan yang menyesatkan, Powell menguraikan bahwa Irak memiliki senjata pemusnah massal. Lalu membuat argumen atau klaim untuk invasi yang akan terjadi pada bulan berikutnya. Powell menyebutnya sebagai "noda" dalam catatannya.

Pemerintahan Presiden George W. Bush berisi beberapa pejabat terkemuka, seperti Wakil Presiden Dick Cheney dan Menteri Pertahanan Donald Rumsfeld, yang telah menganjurkan Perang Teluk Pertama dan dikenal sebagai pendukung invasi kedua ke Irak. Segera setelah sekelompok teroris kebanyakan-Saudi menyerang World Trade Center (WTC) dan Pentagon pada 11 September 2001, sebuah gerakan dimulai di dalam pemerintahan Bush untuk menyingkirkan pemimpin Irak, diktator Saddam Hussein dari kekuasaan, dengan alasan bahwa dia terkait dengan serangan itu.

Powell tidak termasuk di antara kelompok ini. Dia memperingatkan Bush pada Agustus 2002 bahwa menyingkirkan Hussein mungkin mudah, tetapi mengubah Irak menjadi demokrasi yang stabil dan bersahabat tidak akan mudah.

Atas desakan Bush, Powell membawa kasusnya ke PBB, yang mengarah pada keputusan untuk mengirim inspektur ke negara itu untuk mencari "senjata pemusnah massal." Para inspektur tidak menemukan bukti senjata semacam itu, tetapi Kongres tetap mengizinkan Bush untuk menggunakan kekuatan militer melawan Irak pada Oktober 2002. Menurut Powell, Bush telah memutuskan untuk melakukannya sebelum mengirim Powell ke PBB. Powell mengklaim dia menyampaikan fakta dan kesimpulan berdasarkan intelijen yang solid ketika dia mengatakan kepada PBB bahwa Irak memiliki senjata biologis. Dia tahu ini bohong. Dia dilaporkan telah menerima teks pidato empat hari sebelum itu diberikan secara resmi. Selama waktu itu biro intelijen Departemen Luar Negeri telah mengangkat ‘bendera merah’. Karyawan Powell telah mengidentifikasi banyak klaim kunci sebagai "lemah", "tidak kredibel", atau "sangat dipertanyakan". Di antara pernyataan yang dipertanyakan adalah klaim jika pejabat Irak telah memerintahkan agar senjata biologis disingkirkan sebelum pencarian PBB, rudal konvensional Irak tampaknya cocok untuk membawa senjata kimia, dan Hussein memiliki laboratorium bergerak yang mampu menghasilkan antraks dan racun lainnya. Kesaksian pidato yang dipetik dari berbagai sumber Irak, menghilangkan kesaksian menantu Hussein, yang bertanggung jawab atas program WMD Irak sebelum membelot pada tahun 1995, bahwa Irak telah menghancurkan semua senjata kimianya setelah Perang Teluk Pertama. Pidato Powell mungkin tidak meluncurkan invasi, yang dimulai pada Maret, tetapi itu membenarkannya kepada publik Amerika dan memberikan perlindungan bagi AS di komunitas internasional. Meskipun PBB menyatakan bahwa invasi ke Irak adalah ilegal, namun pemerintahan Bush dan sekutunya seperti pemerintah Tony Blair di Inggris merasa bahwa pidato Powell telah berhasil. Selain menjual perang dengan alasan palsu, pidato itu juga memiliki konsekuensi yang tidak diinginkan. Yakni Powell menyebut Abu Musab al-Zarqawi sebanyak 21 kali, serta mengklaim jika bertindak sebagai penghubung antara Hussein dan jaringan Al-Qaeda yang telah merencanakan serangan 9/11. Pada kenyataannya, istilah Al-Qaeda tidak digunakan oleh salah satu anggotanya sampai setelah serangan 9/11 itu. Demikian pula, Zarqawi hanya memiliki kontak sekilas dengan jaringan sebelum pidato Powell. Namun, setelah pidato tersebut, Zarqawi mulai mengumpulkan pengikut yang lebih kuat di Irak. Dia menjadi pemimpin pemberontak yang terkenal kejam dan meningkatkan perang gerilya melawan AS menjadi konflik sektarian habis-habisan.