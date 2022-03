CHINA – Amerika Serikat (AS) memiliki informasi yang menunjukkan bahwa China telah mengungkapkan beberapa keterbukaan untuk memberikan bantuan makanan, militer hingga keuangan untuk Rusia melawan perang terhadap Ukraina. Hal ini diungkapkan seorang pejabat Barat dan seorang diplomat AS kepada CNN.

Seorang pejabat senior pemerintah mengatakan meski China belum secara resmi menyatakan akan membantu Rusa, namun selama pertemuan tujuh jam yang intens di Roma, seorang pembantu utama Presiden AS Joe Biden memperingatkan mitranya dari China tentang "potensi implikasi dan konsekuensi" bagi China jika dukungan untuk Rusia akan dating.

Dalam kawat diplomatik, AS menyampaikan kepada sekutunya di Eropa dan Asia bahwa China telah menyampaikan kesediaannya untuk membantu Rusia, yang telah meminta dukungan militer. Kabel itu tidak menyatakan secara pasti bahwa bantuan telah diberikan. Seorang pejabat juga mengatakan AS memperingatkan di kabel bahwa China kemungkinan akan menyangkal bersedia memberikan bantuan.

Menurut dua sumber yang mengetahui masalah tersebut, di antara bantuan yang diminta Rusia adalah paket makanan militer yang tidak mudah rusak, yang dikenal di AS sebagai "makanan siap saji," atau MRE.

Salah satu sumber menyatakan bahwa makanan mungkin merupakan permintaan yang bersedia dipenuhi oleh China, karena tidak ada bantuan mematikan yang akan dianggap sangat provokatif oleh barat.

Permintaan itu menggarisbawahi tantangan logistik dasar yang menurut para analis dan pejabat militer telah menghalangi kemajuan Rusia di Ukraina -- dan menimbulkan pertanyaan tentang kesiapan fundamental militer Rusia.

Pembicaraan itu menggarisbawahi kekhawatiran yang berkembang di antara para pejabat AS di kemitraan pemula antara Moskow dan Beijing ketika Biden bekerja untuk mengisolasi dan menghukum Rusia atas agresinya di Ukraina. Sementara para pejabat mengatakan Presiden China khawatir dengan apa yang telah terjadi sejak Rusia menginvasi, ada sedikit indikasi bahwa China siap untuk menghentikan dukungannya sepenuhnya.

Itu membuka kemungkinan yang meresahkan bagi para pejabat Amerika, bahwa China dapat membantu memperpanjang konflik berdarah yang semakin membunuh warga sipil, sementara juga memperkuat aliansi otoriter dalam persaingan langsung dengan Amerika Serikat.

Sebelumnya laporan sumber terbuka menunjukkan pasukan Rusia membobol toko kelontong untuk mencari makanan saat invasi telah berlangsung.

Salah satu sumber mengatakan para pemimpin Partai Komunis China tidak semuanya setuju tentang bagaimana menanggapi permintaan bantuan Rusia.

Dua pejabat mengatakan bahwa keinginan China untuk menghindari konsekuensi ekonomi dapat membatasi keinginannya untuk membantu Rusia. Para pejabat secara terpisah mengatakan kepada CNN bahwa Presiden China Xi Jinping terkesima dengan bagaimana perang di Ukraina telah menghidupkan kembali aliansi NATO.

"Ada kekhawatiran nyata oleh beberapa orang bahwa keterlibatan mereka dapat merusak hubungan ekonomi dengan Barat, yang menjadi sandaran China," kata salah satu sumber.

Para pejabat juga memantau apakah China memberikan bantuan ekonomi dan diplomatik untuk Rusia dalam bentuk lain, seperti suara abstain di Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).

Juru bicara Departemen Luar Negeri Ned Price mengatakan di Roma, penasihat keamanan nasional AS Jake Sullivan dan delegasi AS yang bertemu dengan diplomat tinggi China Yang Jiechi "mengangkat secara langsung dan sangat jelas" kekhawatiran tentang "dukungan China ke Rusia setelah invasi, dan implikasi bahwa dukungan semacam itu akan miliki untuk" hubungan China dengan AS dan mitra di seluruh dunia.

"Itu termasuk sekutu dan mitra di Eropa dan Indo-Pasifik," kata Price pada pengarahan Departemen Luar Negeri Senin (14/3).

Kekhawatiran atas kemungkinan keterlibatan China dalam perang muncul ketika pemboman meningkat di Kiev, ibukota Ukraina, dan kampanye militer Rusia bergerak ke barat. Namun, masih ada tanda-tanda bahwa angkatan bersenjata Rusia sedang dihambat oleh pejuang Ukraina, menggarisbawahi kebutuhan Rusia akan bantuan dari luar.

Seorang pejabat senior pertahanan AS mengatakan kepada wartawan, Senin (14/3), pasukan Ukraina telah "secara efektif menyerang kemampuan logistik dan pemeliharaan Rusia" dalam perang.

AS tidak percaya serangan rudal Rusia di pusat pelatihan militer Ukraina di Ukraina barat akan mempengaruhi upaya Amerika untuk menyediakan pengiriman senjata ke militer negara itu.

Menurut seorang sumber, Biden, yang bekerja untuk menggalang dukungan internasional untuk Ukraina, dapat segera melakukan perjalanan ke Eropa untuk berkonsultasi lebih lanjut dengan sekutu di sana.

Pemerintahannya juga mempertimbangkan untuk mempercepat pemukiman kembali para pengungsi Ukraina yang memiliki hubungan dengan AS. Presiden AS mungkin menghadapi tekanan yang meningkat untuk segera membantu pengungsi Ukraina. Sementara itu, Presiden Ukraina Volodomyr Zelensky, berencana untuk berbicara secara virtual pada sesi gabungan Kongres pada Rabu (16/3) esok waktu setempat.