RUSIA – Presiden Rusia Vladimir Putin adalah salah satu orang terkaya di dunia dengan harta kekayaan sebanyak 158 miliar poundsterling (Rp3.000 triliun). Tak heran jika dia memiliki mobil limosin antipeluru nan mewah seharga 142 juta poundsterling (Rp2,7 triliun).

Sementara jutaan orang di Ukraina mengungsi dari rumah mereka akibat serangan Rusia, namun Putin dilaporkan menginjakkan kakinya di salah satu dari delapan istananya.

Meski tidak jelas di mana dia tinggal saat ini, tetapi satu hal yang mungkin adalah dia menggunakan armada limosin mewahnya yang tak terkalahkan untuk berkeliling.

Putin dilaporkan memiliki limosin antipeluru dan antibom yang menampilkan interior mewah dan langkah-langkah keamanan yang lebih ketat.

Limosin ini pertama kali diluncurkan saat pelantikan Putin yang keempat kalinya. Dia menggunakan saat menuju ke upacara mewah di Kremlin pada 2018.

Limosin Aurus Senat pada dasarnya adalah ‘benteng’ bergerak yang menggabungkan kemewahan dengan ketidakterbatasan. Meski terlihat seperti Rolls-Royce, mobil Putin itu dibuat khusus dengan bantuan Porsche.

Interiornya terbuat dari kayu dan kulit domba, sedangkan mesinnnya ditenagai oleh mesin V12 6.6 liter.

Beratnya mencapai 14.330 pon (6500kg) dan mampu melindungi penumpangnya bahkan jika jatuh di bawah air. Mobil itu diketahui antibom dan antipeluru, meskipun detail lengkap fitur keamanannya belum dirilis ke public.

Meski canggih dan mewah, namun Putin dilaporkan tidak ingin perangkat lunak Android atau Apple di dalam kendaraan karena masalah keamanan tentang mata-mata dari Barat.

Limosin Putin juga bersaing dengan mobil milik Presiden AS Joe Biden. Mobil Cadillac Presiden AS, yang dijuluki 'the Beast' memiliki armor kelas militer setebal 5 inci dengan ban antipeluru. Bahkan tangki bahan bakarnya dilapisi pelindung untuk mencegahnya meledak jika terjadi serangan roket. Itu juga dilengkapi dengan sistem komunikasi yang memungkinkan Presiden menelepon siapa saja dari mana saja.