JAKARTA - Aktor hollywood peraih penghargaan aktor terbaik, Will Smith kembali menyita perhatian penikmat film dunia pasca tamparan kerasnya terhadap komedian Chris Rock di ajang perhelatan Oscar 2022 kemarin. Will Smith diketahui tersinggung atas lelucon terhadap istrinya yang dilontarkan Chris Rock karena berkepala pelontos.

Ketua Relawan Perempuan dan Anak Partai Perindo , Jeannie Latumahina menilai lelucon yang diucapkan komedian Chris Rock itu sebagai kekerasan verbal. Bagi Jeannie, segala bentuk kekerasa verbal baik itu secara tegas atau lelucon karena tindakan tersebut telah melebihi batas.

"Menurut saya itu lelucon yang kelewatan sehingga wajar Will Smith merasa tersinggung. Terlebih ada hak-hak perempuan yang ada pada istri Will Smith untuk dilindungi," kata Jeannie saat diwawancara dalam podcast aksi nyata yang ditayangkan via kanal youtube Perindo, Selasa (29/3/2022).

Jeannie juga menilai lelucon Chris Rock di depan publik tersebut sungguh melewati batas, mengingat kondisi istri Will Smith yang sedang mengidap penyakit auto imun. Tetapi Jeannie bersyukur karena dia menilai permintaan maaf baik dari Will Smith dan Chris Rock terkait insiden tersebut.

"Saya menilai kasus itu tidak hanya sebatas ketersinggungan suami saja. Kekerasan verbal ini sering menyasar pada perempuan karena dianggap sebagai pihak yang dilemahkan. Untuk itu, ini menjadi penyadaran bahwa perempuan harus mendapatkan tempat yang lebih layak," katanya menuturkan.

Jeannie menjelaskan pernyataannya tersebut dalam podcast aksi nyata yang diampu oleh Abraham Silaban bertemakan Partai Perindo Kawal Pelaku Kekerasan Seksual Hingga ke Bui. Namun, Jeannie juga menekankan dirinya kurang sepakat dengan respon Will Smith yang memberikan tamparan kepada pipi kiri Chris Rock. "Cara untuk penyelesaian masalah pun harus ada batasan-batasan yang sesuai dengan etika dan norma yang berlaku. Kekerasan dalam bentuk apapun juga tidak dimaklumi dengan alasan apapun," ujar Jeannie menuturkan. Diketahui, podcast aksi nyata tersebut tidak hanya ditayangkan di akun youtube Perindo namun juga akun Instagram Partai Perindo, RCTI+, Okezone, Sindonews.com, iNews.id dan Website Partai Perindo. Podcast ini ditayangkan secara langsung pada pukul 16.00 - 17.00 WIB.