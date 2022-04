NEW YORK - Militer Amerika Serikat (AS) mengirimkan kue ulang tahun baru untuk seorang wanita Italia, tepat 77 tahun setelah tentara AS yang bertempur di desa setempat memakan gateau asli yang dibuat untuk ulang tahunnya yang ke-13 tahun.

Menurut situs resmi tentara AS, Sersan Peter Wallis dan Kolonel Matthew Gomlak menghadiahkan Meri Mion kue berlapis icing dengan buah segar pada Kamis (28/4).

Upacara berlangsung menjelang ulang tahun ke-90 Mion pada Jumat (29/4) , dan diselenggarakan oleh pejabat Italia di Giardini Salvi, sebuah taman di jantung Vicenza, Italia.

Diketahui, pada tanggal 28 April 1945, pasukan AS dari Divisi Infanteri ke-88 berperang melawan tentara Jerman di kota timur laut Italia.

Mion baru saja remaja ketika pertempuran bermigrasi ke desanya di San Pietro. Saat tentara Jerman melepaskan tembakan di dekat pertaniannya, dia bersembunyi bersama ibunya di loteng.

Ketika dia bangun keesokan paginya, pasukan Amerika telah mengambil kue ulang tahun yang baru dipanggang yang ditinggalkan ibunya untuknya di ambang jendela mereka.

Setidaknya 19 tentara AS tewas atau terluka selama pertempuran, dan beberapa tank AS dilenyapkan. Setelah itu, penduduk setempat di Vicenza menjalin hubungan dengan militer AS, menyapa tentara dengan roti dan anggur.

Staf militer pun bekerja sama dengan Arsip Nasional AS untuk mendapatkan sumber film dan gambar pertempuran kuno dari pertempuran yang terjadi di kota. Rekaman itu, yang dipresentasikan pada upacara tersebut, juga mendokumentasikan persahabatan antara tentara AS dan penduduk Vicenza setelah pertempuran mereda. "Sambutan hangat oleh rakyat Vicenza berlanjut hingga hari ini," kata Gomlak, seorang komandan Garnisun Angkatan Darat AS di Italia. "Kebahagiaannya berubah menjadi kekecewaan kemudian ketika tentara Amerika yang cerdik membawa kue ulang tahunnya.,” terangnya saat berbicara tentang reaksi Mion terhadap gateau-nya yang dicuri setelah kegembiraan awal ulang tahunnya. "Saya merasa senang memberikan kue itu kepadanya," tambahnya kepada seorang tentara polisi militer. Sementara itu, Mion menyeka air mata ketika ratusan penonton termasuk tentara AS dan Italia, veteran, polisi dan penduduk setempat menyaksikan peristiwa emosional itu. "Besok, kita akan makan makanan penutup itu bersama seluruh keluargaku mengingat hari yang indah ini yang tidak akan pernah aku lupakan," ujarnya.