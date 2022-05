BANDUNG - Kepadatan kendaraan cukup panjang hingga 8 Km terjadi dari GT Kalihurip Utama di Km 67 hingga arah Tol Cipularang menuju Bandung, Minggu (8/5/2022). Padatnya arus kendaraan terjadi akibat banyaknya mobil yang akan masuk GT Sadang.

Kepadatan terjadi sejak siang tadi menyebabkan laju kendaraan hanya bisa berjalan maksimal 20 Km/jam. Saat ini di jalur tersebut telah diberlakukan tiga lajur untuk mempercepat arus kendaraan menuju arah timur. Biasanya, ruas tol tersebut hanya untuk dua lajur.

Kendaraan arah Bandung yang melintasi Tol Cipularang didominasi mobil-mobil pribadi dan bus antarkota antarprovinsi (AKAP). Mereka adalah pemudik dari arah barat seperti Sumatra dan Jakarta.

Penyebab padatnya arus kendaraan ini adalah antrean menjelang Gerbang Tol Sadang. Banyak kendaraan dari Jakarta menuju timur berupaya masuk Tol Cipali via GT Sadang karena jalur dari Tol Japek menuju Dawuan ditutup terkait contra flow dan persiapan one way.

Kendati begitu, udah Km 75, arus lalu lintas di Tol Cipularang arah Bandung kembali lancar. Begitupun arah sebaliknya, dari Bandung ke Jakarta, lalu lintas Tol Cipularang lancar. Arus tersendat saat memasuki Tol Japek.

