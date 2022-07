LONDON - Aktivis dari kelompok Just Stop Oil menyerbu Galeri Courtauld di London, Inggris pada Kamis (30/6/2022), dan menempelkan diri mereka pada lukisan karya Vincent Van Gogh. Kedua aktivis itu menargetkan lukisan tahun 1889 'Peach Trees in Blossom'.

Mereka menempelkan tangan mereka ke bingkai lukisan, tampaknya berusaha menghindari kerusakan pada mahakarya itu. Tidak segera jelas apakah para aktivis menggunakan perekat berbasis minyak untuk melakukan aksinya.

Kedua aktivis kemudian meminta pemerintah Inggris untuk mengakhiri proyek bahan bakar fosil baru. Kelompok itu juga mengatakan dalam sebuah pernyataan bahwa tindakan yang menargetkan museum seharusnya menggalang "lembaga seni untuk bergabung dengan mereka dalam perlawanan sipil."

Aksi itu memicu respons dari polisi. Beberapa petugas tiba di tempat kejadian untuk melepaskan para pengunjuk rasa dari lukisan itu.

Rekaman dari kejadian itu dibagikan kelompok rekaman yang dibagikan Just Stop Oil di media sosial.

Protes itu terjadi sehari setelah kelompok itu melakukan aksi serupa di Galeri dan Museum Seni Kelvingrove di Glasgow. Para aktivis menargetkan lukisan abad ke-19 karya Horatio McCulloch, 'My Heart's in the Highlands', dengan dua menempelkan diri ke bingkainya. Aktivis lain mengecat dinding museum dengan slogan 'Just Stop Oil'. Secara keseluruhan, lima aktivis akhirnya ditangkap karena aksi kelompok di Glasgow.