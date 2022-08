NEW YORK – Penulis kontroversial Salman Rushdie, (75), ditusuk saat akan menyampaikan kuliah tentang kebebasan artistik di Chautauqua Institution, New York, Amerika Serikat (AS) pada Jumat (12/8/2022). Rushdie dilarikan ke rumah sakit dan dikhawatirkan akan kehilangan salah satu penglihatan matanya karena luka-luka yang dialami.

Pelaku penikaman Rushdie, Hadi Matar, (24) dibawa ke pengadilan pada Sabtu (13/8/2022) dan didakwa atas tuduhan penyerangan dan upaya pembunuhan. Menurut pengacara yang ditunjuk pengadilan, Nathaniel Barone, Matar menyatakan dirinya tidak bersalah atas kedua dakwaan tersebut.

Dari akun media sosialnya, Matar diketahui bersimpati pada ekstremisme Syiah dan Korps Pengawal Revolusi Islam (IRGC), meski tidak diketahui apakah dia memiliki hubungan dengan pasukan militer Iran tersebut.

Rushdie, yang lahir dalam keluarga Muslim Kashmir di Bombay, India, sebelum pindah ke Inggris, telah lama menghadapi ancaman terhadap nyawanya karena novelnya “Satanic Verses” atau “Ayat-Ayat Setan”, yang dianggap oleh sebagian umat Muslim sebagai penghujatan terhadap Islam. Bahkan buku itu banyak dilarang di negara-negara dengan populasi Muslim yang besar.

Pada 1989, Pemimpin Tertinggi Iran saat itu Ayatollah Ruhollah Khomeini mengeluarkan fatwa yang menyerukan umat Islam untuk membunuh Rushdie dan siapa pun yang terlibat dalam penerbitan "Satanic Verses". Nyawa Rushdie bahkan dihargai hingga USD3,3 juta oleh Yayasan Khordad ke-15, sebuah organisasi religius Iran yang kaya.