HONG KONG - Seorang penggemar anime asal China mengatakan dia ditahan dan diinterogasi oleh polisi setelah dia mengenakan pakaian tradisional Jepang kimono untuk berpose di kota timur Suzhou. Ini memicu perdebatan sengit di media sosial China atas apa yang beberapa orang anggap sebagai nasionalisme tertinggi berlebihan.

Mengenakan kimono putih yang dihiasi dengan gambar bunga merah dan daun hijau, wanita muda itu mengatakan bahwa dia sedang mengantre untuk camilan pada Rabu (10/8/2022) malam di jalan Huaihai, tempat makan ramai yang populer dengan bar dan restoran Jepangnya, ketika dia dan fotografernya tiba-tiba dikepung polisi.

Wanita, yang menggunakan nama "Is Shadow Not Self," memposting rincian pertemuan di Weibo, platform mirip Twitter China, pada Minggu (14/8/2022), di mana tagar terkait telah dilihat lebih dari 90 juta kali sebelum disensor pada Senin (15/8/2022).

Menurut postingannya, polisi keberatan dengan kimononya, yang dia pasangkan dengan wig pirang panjang sebagai cosplay karakter utama dalam serial manga Jepang "Summer Time Rendering."

Dalam sebuah video yang diposting oleh penggemar anime di Weibo, yang konon menunjukkan bagian dari pertemuannya dengan polisi, wanita itu terdengar menjelaskan kepada seorang petugas bahwa dia sedang melakukan pemotretan.

"Jika kamu datang ke sini memakai Hanfu, aku tidak akan mengatakan ini. Tapi kamu mengenakan kimono, sebagai orang China. Kamu orang China! Apakah kamu orang China?," terang petugas polisi sambil berteriak padanya.

Hanfu adalah istilah selimut untuk pakaian kuno yang dikenakan secara tradisional oleh etnis mayoritas Tionghoa Han sebelum Dinasti Qing. Popularitasnya melonjak dalam beberapa tahun terakhir di tengah promosi budaya tradisional Xi.

Wanita itu kemudian dengan tenang bertanya atas dasar apa dia dimarahi. "Karena dicurigai memicu pertengkaran dan memprovokasi masalah," kata polisi, mengacu pada tuduhan umum yang sering digunakan terhadap para pembangkang, jurnalis, pengacara hak asasi manusia (HAM), dan aktivis. Wanita itu kemudian ditangkap dan dikawal oleh beberapa petugas polisi dalam kekacauan akhir video, yang telah dilihat lebih dari 8 juta kali pada Senin (15/8/2022) sore. Wanita itu mengatakan di pos Weibo bahwa dia diinterogasi di kantor polisi selama sekitar lima jam hingga pukul 01.00 waktu setempat. Dia mengatakan telepon selularnya digeledah, fotonya dihapus, dan kimononya disita. Dia mengatakan dia diperingatkan oleh polisi untuk tidak membicarakan pengalamannya itu di internet. CNN tidak dapat secara independen memverifikasi unggahan dan video wanita itu, meskipun dua etalase toko yang terlihat dalam video tersebut cocok dengan yang ada di jalan Huaihai. fCNN berusaha menghubungi polisi di stasiun Shishan dekat jalan Huaihai, tetapi seorang anggota staf yang mengangkat telepon mengatakan dia "tidak tahu banyak tentang situasinya." Wanita itu tidak menanggapi upaya CNN untuk menghubunginya melalui Weibo. Dalam posting sebelumnya di Qzone, platform media sosial China lainnya, wanita itu mengatakan polisi juga memintanya untuk menulis surat kritik diri sepanjang 500 kata. "Saya merasa seperti saya tidak memiliki martabat sekarang," katanya di posting Qzone pada Jumat (12/8/2022). "Polisi bilang apa yang saya lakukan itu salah. Saya merasa tidak berdaya. Saya suka budaya Jepang, budaya Eropa dan saya juga suka budaya tradisional China. Saya suka multikulturalisme, saya suka menonton anime, apakah salah saya menyukai sesuatu?,” terangnya. "Saya selalu sangat patriotik - atau lebih tepatnya, saya sangat patriotik dan percaya pada polisi, sampai sekarang ... Saya hanya bisa mengatakan saya sangat kecewa, ternyata saya tidak pernah memiliki kebebasan untuk memakai atau mengatakan apa yang saya inginkan,” lanjutnya. Tangkapan layar dari pos Qzone-nya dibagikan di Weibo dan menjadi viral selama akhir pekan. Hal ini membuat wanita itu tergerak untuk memposting di Weibo akun acaranya. "Jika ini yang ingin Anda dengar, saya juga dapat mengatakannya kepada Anda: Maaf, saya seharusnya tidak mengabaikan sentimen publik untuk berjalan di jalan dengan pakaian Jepang, ini adalah perilaku yang salah dan berbahaya. Saya sangat menyesal telah melakukannya." telah melukai perasaan nasional kita," tulisnya di Weibo. Namun, beberapa mengkritiknya karena mengenakan pakaian tradisional Jepang. "Mengapa orang China yang baik memakai kimono? Pikirkan tentang apa yang dialami kakek-nenek Anda," ujar seorang warganet. Namun banyak warganet yang menyatakan dukungan untuk penggemar anime, dengan mengatakan bahwa dia tidak melakukan kesalahan, terutama mengingat bahwa dia tidak mengenakan kimono pada hari-hari sensitif atau di dekat landmark untuk memperingati Perang Tiongkok-Jepang (yang sebelumnya telah membuat pemakai kimono lainnya dalam kesulitan). "Saya telah melihat video dan akun peristiwa Anda. Anda tidak melukai sentimen atau perasaan saya sebagai orang China. Saya harap Anda tidak menyalahkan diri sendiri dan berharap Anda tetap aman," kata komentar teratas dengan 25.000 suara positif. "Saya menyarankan polisi menutup semua restoran Jepang, atau saya akan memanggil polisi untuk mencari pertengkaran dan memprovokasi masalah," kata pendukung lain dalam komentar sarkastik. Beberapa menuduh polisi menyalahgunakan kekuasaan, sementara yang lain menyesali kurangnya supremasi hukum dan menyuarakan keprihatinan atas sentimen nasionalis yang semakin sempit. "Perburuan budaya tidak lagi terbatas pada dunia online. Huh, ini baru rasa pertama dari pil pahit pemicu nasionalisme," tulis komentar yang lain. Seperti diketahui, mengenakan kimono di depan umum di China telah menjadi semakin kontroversial dalam beberapa tahun terakhir di tengah meningkatnya nasionalisme dan sentimen anti-Jepang. Berakar pada invasi brutal Jepang ke China selama Perang Dunia II, sentimen publik China terhadap Jepang telah meningkat dan berkurang - sering dikaitkan dengan politik domestik China dan keadaan hubungan bilateral. Tetapi ketika nasionalisme Tiongkok menjadi lebih agresif dan tidak toleran di bawah kepemimpinan Xi Jinping, penggemar budaya Jepang – yang sebelumnya populer di kalangan pemuda Tiongkok – menghadapi kritik dan kecurigaan yang semakin meningkat.