WAY KANAN - Warga Kampung Rumbih, Kecamatan Pakuan Ratu gempar, pasalnya seekor buaya masuk perangkap ikan milik warga setempat bernama Dirman, dan Buaya tersebut kini dilepaskan kembali oleh masyarakat.

Acara pelepasan buaya ini dipimpin langsung oleh Kepala Kampung Rumbih Joni disaksikan oleh petugas dari Balai Koservasi Sumber Daya Alam, Dinas Kehutanan Provinsi Lampung, Kamis (13/10/2022).

Dalam hal ini Kepala Kampung Rumbih Joni menjelaskan bahwa, dilepaskannya buaya yang sempat masuk bubu perangkat ikan milik warganya di Sungai Way Kanan dilepas kan kembali.

Alasan pelepasan hewan buaya ini di yakini oleh sebagian masyrakat bahwa Buaya tersebut merupakan Buaya Keramat atau masih ada titisan dari Puyang masyrakat Kampung Rumbih, karena disekitar buaya masuk bubu ini ada makam Keramat Umpu Semulajadi dan Penyimbang Tergas

"Didekat penangkapan buaya ini ada makan Keramat dari Puyang kami Kampung Rumbih Keramat Umpu Semulajadi dan Penyimbang Tergas," imbuhnya.

Kami berkeyakinan bahwa Buaya ini buaya keramat atau titisan puyang kami , oleh karena nya buaya ini kami lepaskan kembali," pungkas Joni.

Sebelumnya, Warga Kampung Rumbih, Kecamatan Pakuan Ratu, Kabupaten Way Kanan, Lampung, menemukan seekor buaya di sungai Way Kanan di kampung setempat. Buaya tersebut pertama kali ditemukan warga bernama Dirman warga Kampung Rumbih di Sungai Way Kanan.

Saat Sudirman memeriksa perangkap ikan (Bubu), dia terkejut. Karena perangkap ikan yang selalu ada ikannya itu ditempati oleh seekor buaya.