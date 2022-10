CHINA - Pada Minggu (16/10/2022) pagi, terlihat sosok manusia yang 'bengkak' berjalan dengan susah payah melalui Times Square di New York, terengah-engah karena upaya mencoba untuk bergerak sambil mengenakan 27 baju hazmat.

Di dalam baju 'kepompong putih' itu ada Zhisheng Wu, seorang seniman China yang menggelar pertunjukan jalanan untuk mengkritik kebijakan nol-Covid China yang tak henti-hentinya.

"Setelan pelindung telah menjadi simbol visual dalam pengalaman kolektif dan memori kolektif setiap orang China," kata Wu, 28, seorang mahasiswa pascasarjana di School of the Art Institute of Chicago.

Dengan tudung jas yang melilit kepalanya, hanya memperlihatkan hidung dan sebagian matanya, Wu mengatakan bahwa dia telah berubah menjadi "monster" dengan indra yang tumpul.

Awalnya dia berencana untuk memakai 100 baju hazmat. Namun dia tidak bisa memakai sebanyak jumlah itu, dan hanya bisa menggunakan 27 baju hazmat.

Saat dia terhuyung-huyung, artis itu membungkuk lebih rendah dan lebih rendah sampai dia harus merangkak. Akhirnya, dia ambruk ke tanah dan dibantu oleh asistennya untuk melepaskan diri dari jas, wajahnya memerah dan basah oleh keringat.

"Saya ingin menggunakannya sebagai metafora untuk setiap individu China yang tenggelam dalam arus politik," katanya, dikutip CNN.

Selama pertunjukan sekitar satu jam, orang yang lewat berhenti sejenak untuk melihat Wu atau mengambil foto, meskipun banyak yang tampak bingung dengan apa yang mereka lihat. Di Amerika Serikat (AS), baju hazmat tetap menjadi pemandangan langka dalam kehidupan sehari-hari, bahkan di puncak pandemi.

Namun di China, petugas Covid-19 yang mengenakan jas hazmat dari ujung kepala hingga ujung kaki masih ada di mana-mana hampir tiga tahun setelah virus muncul. Dijuluki "dabai," atau "kulit putih besar," mereka bekerja keras di tempat pengujian Covid dan kamp karantina, menjaga bandara dan stasiun kereta api, dan menyemprotkan awan disinfektan di jalan-jalan dan komunitas perumahan. Bagi banyak orang di China, mereka datang untuk mewujudkan pendekatan tanpa toleransi pemerintah, yang bergantung pada pengujian massal, karantina ekstensif, dan penguncian cepat untuk membasmi infeksi dengan segala cara – bahkan ketika sebagian besar dunia telah beralih dari pandemi. Bagi Wu, dabai juga merupakan perwujudan kekuatan dan penaklukan. "Anda merasa tidak akan pernah bisa lepas dari kendali mereka. Ada rasa penindasan yang tak terlihat," lanjutnya. Para dabai adalah prajurit kampanye nol-Covid pemerintah. Mereka termasuk penduduk yang secara sukarela membantu tetangga mereka selama penguncian, serta birokrat dan petugas kesehatan masyarakat yang melakukan langkah-langkah yang — terutama bagi pengamat luar — dapat berbatasan dengan hal yang tidak masuk akal. Dalam kasus yang memicu kemarahan nasional, dabai yang tidak dikenal telah mengusir pasien yang sakit kritis dan wanita hamil dari rumah sakit, menggiring penduduk ke bus larut malam menuju kamp karantina, dan masuk ke rumah kosong untuk mendisinfeksi perabotan dan peralatan. "Mereka mungkin orang biasa atau tetangga Anda. Tapi begitu mereka mengenakan setelan dabai, mereka menjadi orag asing, mesin tanpa emosi," kata Wu. Wu tinggal di Beijing pada akhir 2019, ketika wabah virus corona pertama di dunia muncul lebih dari 600 mil jauhnya di Wuhan, China tengah. Dia mengingat kemarahannya yang membara atas kematian Li Wenliang — dokter pelapor yang dituduh menyebarkan desas-desus oleh polisi karena mencoba memperingatkan publik tentang virus — dan rasa ketidakberdayaannya di tengah penyensoran besar-besaran yang mengikutinya. Dia dikurung di Beijing selama dua minggu, dipenuhi kecemasan dan ketakutan akan masa depan. Namun situasi Covid di China segera membaik. Pada April lalu, wabah sebagian besar telah terkendali, dan kehidupan kembali normal. Wu diterima di program pascasarjana di Chicago, tetapi karena penutupan perbatasan China dan larangan AS untuk penerbangan dari negara itu, dia harus mengambil kelasnya secara online. Laporan media pemerintah pada saat itu melaporkan keberhasilan upaya pengendalian Covid China sambil menyoroti lonjakan infeksi dan kematian di luar negeri dan memperingatkan konsekuensi parah dari Covid yang berkepanjangan. Wu sangat takut tertular virus sehingga pada saat dia tiba di AS pada Agustus 2021, masker telah menjadi bagian dari dirinya. Tidak butuh waktu lama bagi Wu, yang divaksinasi, untuk mengatasi ketakutannya. Dia akhirnya tertular Covid dan cukup beruntung untuk segera pulih dari gejalanya yang seperti flu. Sementara itu, pembatasan di China menjadi semakin ketat menyusul datangnya varian Omicron yang sangat menular. Dari Chicago, ia mengikuti berita tentang penguncian Shanghai selama dua bulan, kecelakaan bus larut malam yang menewaskan 27 orang dibawa ke fasilitas karantina Covid di Guizhou, dan banyak ‘harga’ lain yang dilaporkan dari kebijakan nol-Covid, dari penutupan bisnis. terhadap pengangguran yang melonjak. Keluarga dan teman artis itu sendiri juga terkena dampaknya. Ayah Wu, seorang profesor di provinsi timur, dihukum oleh universitasnya karena melarikan diri dari penguncian yang akan segera terjadi dan mengemudi kembali ke rumahnya di Beijing tanpa persetujuan kampusnya. Ibunya dilarang mengunjungi neneknya yang sakit karena pembatasan perjalanan. Banyak teman Wu di industri seni kehilangan pekerjaan, karena galeri dan pameran ditutup di tengah penguncian yang sedang berlangsung. "Semua harga ini ditanggung oleh setiap orang China, sekecil dan tidak penting seperti setitik debu," urainya. Wu, yang belajar di Akademi Seni Rupa Pusat yang bergengsi di Beijing, sebelumnya telah menggunakan instalasi media campuran, patung, dan fotografi untuk mengeksplorasi masalah yang dihadapi China saat ini. Dia memutuskan untuk berbicara menentang kebijakan nol-Covid China dengan mementaskan penampilannya di Times Square pada 16 Oktober — hari pembukaan Kongres Nasional ke-20 Partai Komunis China, acara terpenting dalam kalender politik negara itu. Banyak teman Wu yang bekerja di bidang seni kehilangan pekerjaan. Industri seni (galeri dan pameran) dilaporkan ‘ditebang’ terlebih dahulu selama pandemi karena dianggap tidak relevan dan tidak berguna bagi perekonomian negara. Pertunjukan seperti itu tidak terpikirkan di China, di mana para seniman menghadapi penyensoran yang semakin ketat sejak pemimpin Xi Jinping berkuasa pada 2012. Namun, pementasan di New York juga dapat membawa risiko bagi Wu dan keluarganya. Artis itu mengatakan dia khawatir tentang keselamatan orang tuanya di China, takut mereka bisa menjadi sasaran pembalasan potensial dari pemerintah. Namun dia mengatakan dia tetap merasa terdorong untuk melanjutkan proyek tersebut dan untuk mengekspresikan emosi yang ditekan selama bertahun-tahun menuju nol-Covid. Pada Minggu (16/10/2022), Xi membela kebijakan Covid-nya, bersikeras bahwa kebijakan itu telah "secara maksimal melindungi kehidupan dan kesehatan masyarakat" dan "menyeimbangkan pencegahan dan pengendalian epidemi dengan pembangunan ekonomi dan sosial." Beberapa analis menganggap ini sebagai tanda bahwa China tidak mungkin melonggarkan pembatasan pandemi dalam waktu dekat. Bagi Wu, desakan China pada nol-Covid terkait langsung dengan lingkungan politiknya. "Saya merasa kekuatan (pemerintah) terus tumbuh, menjadi lebih besar dan lebih besar seperti raksasa," ujarnya. "Dan sebagai individu, perasaan dan emosi kita akan semakin tenggelam saat kita menjadi semakin kecil,” tambahnya.