LONDON - Pengusaha Rusia Yevgeny Prigozhin pada Senin, (7/11/2022) mengakui bahwa dia telah ikut campur dalam pemilihan di Amerika Serikat (AS) dan akan terus melakukannya di masa depan. Ini merupakan pengakuan pertama dari tokoh yang dituduh oleh Washington terlibat dalam upaya untuk mempengaruhi politik Amerika.

BACA JUGA:Â Sekutu Putin Akui Dirikan Tentara Bayaran Kejam Grup Wagner

"Kami telah ikut campur (dalam pemilihan AS), kami ikut campur dan kami akan terus ikut campur. cara, seperti yang kita tahu bagaimana melakukannya," kata Prigozhin dalam komentar yang diposting oleh layanan pers perusahaan katering Concord di VKontakte, layanan semacam Facebook di Rusia.

Pernyataan sekutu dekat Presiden Rusia Vladimir Putin itu diposting pada malam pemilihan paruh waktu AS sebagai tanggapan atas permintaan komentar dari situs berita Rusia.

"Selama operasi tepat kami, kami akan mengangkat kedua ginjal dan hati sekaligus," kata Prigozhin sebagaimana dilansir Reuters. Dia tidak merinci komentar samar tersebut.

Prigozhin, yang sering disebut sebagai "koki Putin" karena perusahaan kateringnya mengoperasikan kontrak Kremlin, telah secara resmi dituduh mensponsori "pertanian troll" yang berbasis di Rusia yang berusaha mempengaruhi politik AS.

BACA JUGA:Â AS Gelar Pemilu Sela Krusial Pekan Depan, Berikut Beberapa Hal yang Perlu Diketahui

Pada Juli, Departemen Luar Negeri AS menawarkan hadiah hingga USD10 juta untuk informasi tentang Prigozhin sehubungan dengan "keterlibatan dalam campur tangan pemilu AS". Dia telah terkena sanksi AS, Inggris dan Uni Eropa.

Prigozhin, yang menjalani sembilan tahun penjara di masa Soviet karena perampokan dan kejahatan lainnya sebelum terjun ke bisnis selama 1990-an, telah lama tidak menonjolkan diri di depan umum. Namun tahun ini ia menjadi lebih blak-blakan, termasuk dengan mengkritik kinerja para jenderal Rusia di Ukraina.

Pada Oktober, setelah serangan balasan Ukraina yang sukses di wilayah Kharkiv, Prigozhin mengeluarkan pernyataan yang menyerukan agar komandan militer Rusia dilucuti medali mereka dan "dikirim dengan senjata serbu bertelanjang kaki ke depan". Sebelumnya, pada September, ia mengaku mendirikan perusahaan tentara bayaran Wagner Group yang bersekutu dengan Kremlin, yang aktif di Suriah, Afrika, dan Ukraina. Prigozhin sebelumnya menggugat wartawan karena melaporkan bahwa dia terkait dengan Wagner. Jumat, (4/11/2022) lalu Wagner membuka pusat teknologi pertahanan di St Petersburg, langkah lebih lanjut oleh Prigozhin untuk menyoroti kredensial militernya. Moskow tidak merahasiakan fakta bahwa mereka ingin melihat Amerika Serikat mengakhiri dukungan militernya untuk Ukraina dan menekan Kiev untuk mencapai kesepakatan damai dengan Rusia yang akan memerlukan konsesi teritorial. Namun, meski media pemerintah Rusia telah mencemooh Presiden Joe Biden dan Partai Demokrat atas segala hal mulai dari catatan ekonomi mereka hingga kebijakan Ukraina mereka, para pakar kebijakan luar negeri yang dekat dengan Kremlin tidak mengharapkan pemilihan paruh waktu AS pada Selasa, (8/11/2022) untuk memberikan sesuatu yang menguntungkan Rusia. Meskipun beberapa Republikan menentang kelanjutan bantuan militer ke Ukraina, pandangan dari Moskow adalah bahwa bantuan akan terus mengalir terlepas dari apakah Biden kehilangan kendali atas Kongres.