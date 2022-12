OKU - Polsek Baturaja di Kabupaten Ogan Komering Ulu (OKI) akhirnya menahan seorang kakek, AS (63), karena telah mencabuli lima orang anak di bawah umur yang diketahui masih bertetangga dengannya.

Kasi Humas Polres OKU, AKP Syafarudin mengatakan, bahwa dilakukannya penahanan terhadap AS karena salah satu orangtua dari korban NAQ (11) telah membuat laporan di Polsek Baturaja.

"Perbuatan bejat kakek AS ini akhirnya terbongkar saat lima anak yang menjadi korban cabul kakek AS bercerita kepada orangtua mereka," ujar AKP Syafarudin, Rabu (21/12/2022).

Dijelaskan Syafarudin, orangtua yang merasa geram dengan pelaku setelah mendengar cerita anaknya kemudian melapor ke perangkat Rukun Tetangga (RT) setempat di Kecamatan Baturaja. Pihak RT kemudian memanggil Babinkamtibmas hingga akhirnya pelaku dimediasi bersama lima keluarga korban yang lain.

"Awalnya mereka sudah sepakat untuk berdamai, namun setelah dilakukan penyelidikan lebih lanjut, salah satu korban inisial NAQ ternyata diketahui tidak hanya diraba di bagian dada tapi sudah dicabuli di bagian sensitifnya," jelasnya.

Syafarudin menjelaskan, jika kakek AS yang semula telah ada kata sepakat untuk berdamai, namun karena diketahui perbuatannya telah melewati batas membuat keluarga korban NAQ terus melanjutkan membuat laporan polisi.

"Kakek AS dikenakan pasal 82 Perpu RI No.01 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas UU no 23 tahun 2002 yang ditetapkan menjadi UU no 17 tahun 2016 tentang perlindungan anak dengan ancaman penjara selama 15 tahun," jelasnya.